El increíble episodio que vive el Gringo Andrés Pelussi

El “Gringo” Andrés Pelussi, concejal en Suardi y tesorero de la AdC, fue detenido el viernes pasado en el marco de una causa que lleva 5 años. No está imputado y sigue detenido por no declarar la venta de su auto.

Los hechos

Este fin de semana no fue uno más para la vida de Andrés Pelussi, que tuvo que pasarlo detenido en la Delegación de la Policía Federal de Río Cuarto (Córdoba) en un episodio desafortunado para él y con mucho de impericia de parte de la Justicia Federal.

El viernes por la mañana la policía Federal se hizo presente en la casa de Andrés Pelussi en la ciudad de Suardi y lo llevaron detenido hacia Río Cuarto. Todo lo que se dice sobre los motivos en este momento son parte de las especulaciones porque ni siquiera el abogado Daniel Wolanik, que representa a Andrés, pudo ver la causa.

Lo cierto es que Pelussi quedó alojado con la policía Federal de Río Cuarto. El juez debería haber tomado declaración el sábado y no lo hizo, y posiblemente tampoco lo haga hoy (mañana es feriado) y quedaría para el miércoles, por lo que Wolanik analiza presentar hoy mismo un recurso de “Habeas Corpus” para apurarle al juez una decisión.

El problema es que en Córdoba el fiscal no toma declaratoria en esta causas, que si lo hace el juez “Estamos enredados en un tema muy raro, porque al ´Gringo´ no le han tomado declaración y ni siquiera está imputado en la causa. Esta detenido hace 4 días sin saber si quiera porqué”, le dijo Wolanik a la web Pick and Roll.

En principio “No toma la indagatoria porque no hay imputación, sin imputación no hay indagatoria, y no se puede presentar la excarcelación”. Además el abogado, que desde ayer está en Río Cuarto, aclara que “El fiscal no hace la imputación y el juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ni siquiera se presentó”.

La historia del problema empezaría hace 8 meses cuando Pelussi dejó en la Concesionaria de San Francisco su auto Citroën C4 para vender. La causa, que lleva ya cinco años trata sobre la “Compra de autos de alta gama” por parte de una banda ligada al narcotráfico.

“El ´gringo´ No hizo la denuncia de venta, confiando, pero si firmó el 08, ante escribano. Como el auto nunca cambió legalmente de dueño quedó a nombre de él. Ese auto es parte de la causa, cuando ya no era propiedad de Pelussi”, explica Wolanik.

En el marco de esta causa, cuando detuvieron a Pelussi, también secuestraron su teléfono celular. “Nosotros le proporcionamos a la policía la contraseña del celular para que puedan ver todo y comprueben lo que quieran, tenemos captura de pantalla de las conversaciones de la venta del auto, firmada por escribano, por eso nos sorprende sobre manera tanta demora”.

Si esto sigue los pasos naturales procedimentales y ante la inacción del juez recién hasta el miércoles no se tomará la declaración y desde ahí tendrá dos días más para decidir (viernes de esta semana) para que Pelussi recupere la libertad. Por eso mismo se insistirá con el recurso de Habeas Corpus para apurar los pasos. El gringo, que fue visitado este fin de semana por su familia, y según cuenta, bien atendido por los agentes de la Delegación, espera que esta pesadilla termine lo antes posible.