San Lorenzo de Almagro, el rey de reyes

San Lorenzo se consagró bicampeón de la Liga de las Américas. Le ganó en un partidazo de mucha tensión a Guaros 64 - 61 luego de ceder la primera parte y estar debajo del score en prácticamente todo el partido. Calfani y Anthony claves en el cierre, Tucker el MVP con 21 pts y Vildoza letal con el doble del torneo.

San Lorenzo arrancó a toda marcha. Nuevamente con Vildoza como eje, el local arrancó 4-0 y supo maniatar a Guillent en los primeros minutos. Generó un par de pérdidas, y para colmo Tucker activó los propulsores para encarar el aro. San Lorenzo mantuvo su firmeza, diagramó un juego muy defensivo, donde Guaros no pudo contestar con regularidad, perdió en los tableros, y apenas anotó cinco puntos en medio periodo. San Lorenzo aprovechó esa situación, la dupla Tucker - Vildoza generó juego y gol para estirar las cifras a 15 - 8 respectivamente.

El final tuvo una tensión apasionante. San Lorenzo mantuvo su formidable defensa, y prácticamente le hizo imposible anotar a su rival. Guaros bajó sus porcentajes de larga distancia, no pudo colocar la bola cerca del poste. San Lorenzo no perdió la calma, Guillent falló su oportunidad y se desató la alegría de todo Boedo por otro título internacional.