Ciclista recibe al poderoso Platense con el objetivo puesto en alcanzar la clasificación

El gran objetivo de Ciclista para este año, dicho por el presidente, el nuevo técnico y jugadores, es clasificar a playoff debido a que es un año de transición, donde la nueva directiva tuvo que mentalizarse muy bien para saldar deudas y armar un equipo competitivo. Esta noche tiene la posibilidad de llegar a este objetivo, pero sabiendo que no la tiene fácil ya que Platense, su rival, tiene probablemente el mejor plantel de la Liga Argentina. Dirigen el bahiense Alejandro Ramallo, el mendocino Pablo Leyton y el capitalino Darío Bever.

Hoy

21 Sp América vs San Isidro

21.30 Ciclista vs Platense

21.30 Central (Ceres) vs Salta Basket

22 Hindú Club vs Barrio Parque

Mañana

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

21.30 Petrolero vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs Lactear Tf

Jueves 4

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Parque Sur



Viernes 5

21.30 Echagüe vs Unión (Sf)

21.30 Salta Basket vs Lactear Tf

21.30 Atenas vs Del Progreso

Sábado 6

20 Sp América vs Villa San Martín

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

Domingo 7

20 Deportivo Norte vs Oberá Tc

20.30 Estudiantes (Ola) vs Del Progreso

Lunes 8

21 Centro Español vs Ciclista

21 Platense vs Dep.Viedma

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Atenas

Martes 9

21 Sp América vs Oberá Tc

21.30 San Isidro vs Lactear Tf

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

Miércoles 10

21.30 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21.30 Del Progreso vs Ciclista

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 La Unión vs Racing (Ch)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Petrolero vs Atenas

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

22 Hindú Club vs Echagüe