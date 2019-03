Memorable victoria de Ciclista Juninense

Ciclista Juninense se rehabilitó anoche ante Estudiantes de Olavarría, a quien derrotó en tiempo suplementario por 78 a 77 para salir del fondo de la tabla posicional. Habían igualado en 66.

Después de un primer cuarto parejo, con mucho estudio y bajo goleo (14-13 para Ciclista), se dispusieron a jugar al básquetbol.

Estudiantes comenzó a gravitar en la pintura con un trabajo a destajo de Jeffrey Merchant y una mano importantísima de Santiago Arese. Un triple oportuno de Mariano García ayudó a la visita a sacar una mínima diferencia de seis puntos para irse al descanso largo con cierto margen de tranquilidad.

El tercer cuarto fue espectacular. Ciclista salió con todas las luces para los triples y revirtió rápidamente el resultado. Cerminatto, Amado, Ríos y Giarrafa la metieron de todos lados.

Jackson igualó y mandó arriba al Verdirrojo 41-40 en el mediojuego.

Luego reaccionó Estudiantes, también a los triples (Sandrini 2, Brocal y Arese). Entonces se fueron prestando el marcador hasta el cierre donde Merchant y Arese cumplieron un papel preponderante para que el Bataraz siguiera arriba 53 a 51.

A Estudiantes se le abrió el aro de afuera en los cinco primeros minutos del último cuarto para ponerse 64-58 (Sandrini-Arese-Morales).

Ciclista fue paciente y jugó siempre la bola a la pintura, para Corbin Jackson (4 dobles) y logró mandar el partido a suplementario (66 iguales).

En el suplementario picó en punta Ciclista y lo alcanzó Estudiantes. Estuvo para cualquiera.

Maximiliano Ríos metió dos simples dejando las cosas 78 a 77 y Estudiantes con poco más que dos segundos por jugar nada pudo hacer.

