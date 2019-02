Argentino también cayó derrotado en Sunchales ante Libertad

Mientras Argentino no logre una defensa solidaria, comprometida, homogénea, el horizonte de victorias está demasiado lejos. Ya está bastante entrado el campeonato y no se lo ha logrado. Cada vez la cosa se complica más para el Turco y ya tocó fondo.

Ayer perdió otro partido del rango de los accesibles. Libertad, con muy poquito, le ganó 89-79 y se le sacó una ventaja abismal, por ahora.

Argentino arrasó en el primer cuarto de la mano de un estupendo pasaje de Black (3 triples, 1 doble, 1 simple) que metió doce y le metieron 8. Hasta acá la cuenta cerraba. Parcial de 23-18 para el Turco.

Pero en el segundo cuarto Argentino se quedó sin nafta. En el medio juego estuvo tres minutos sin concretar. Black no le pasó la bola a nadie, las tiró todas y no le pegó ni al aro. Hasta acá, todo mal. Parcial de 25 a 13 para Libertad que lo tuvo a Figueredo (a triples, 3 dobles, 4 simples) como goleador para marcarle el camino a la victoria del entretiempo por 43 a 36.



La transición del tercer cuarto la marcó Libertad, inteligente en el manejo del balo. Cambió pelota por pelota y llevó el partido a su terreno. Solo cedió dos puntos en el cuarto, que prácticamente no es nada. Saglietti y Cuello le mantuvieron el goleo. Wiggins y Slider, lo mejor de Argentino.

Ya en el último cuarto Argentino empató en 43 con Wiggins y pasó a ganar por dos con una canasta de Black.

Hasta acá llegó. Defensivamente no pudo contra los endebles embates locales y recibió 22 goles, demasiados para cerrar un juego como visitante. Arriba acertó pero no con la efectividad del cuarto anterior, lentamente fue cediendo terreno y una vez más sufrió ver como una victoria posible se le escurría como el agua entre las manos.

Este viernes llega el Olímpico de Capelli a Las Morochas.



Anoche

San Lorenzo 98 vs Regatas 82

Atenas (Cba) 100 vs San Martín 96

Libertad 89 vs Argentino 79

Quimsa 94 vs Weber Bahía 83





Hoy

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Weber Bahía

Miércoles 13

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Libertad vs Obras

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Jueves 14

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Quimsa

Viernes 15

21 Argentino vs Olímpico

21 Instituto vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs Peñarol

21.30 Regatas vs Quilmes

Argentino en febrero

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.