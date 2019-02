Regresa Lucho Massarelli tras 10 meses de inactividad

Después de su operación de rodilla, Luciano Massarelli se pondrá la camiseta de Ferro y volverá a jugar tras 10 meses de inactividad.

A Luciano Massarelli lo operaron en abril del año pasado por rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, misma operación que tuvo dos años antes; y por ello, el jugador se estuvo rehabilitando y preparando durante casi diez meses. En declaraciones a la prensa, dijo:



-¿Cómo estás en esta última etapa de recuperación?

- “Ya pasaron casi diez meses la operación, ya terminamos la puesta a punto. Estoy ansioso, por volver después de tantos meses sin jugar. El equipo está muy bien, la verdad que ya me dan ganas de jugar con ellos y aportarle lo que pueda”.



-¿Cuál fue el peor momento desde la operación a hoy?

-“ Fue muy duro para mí; pensé en un momento dejar de jugar, más que nada porque no quería volver a pasar todo lo mismo que ya había pasado con la otra intervención, y el sacrificio que realicé para volver a jugar la vez pasada; pero hice todo de nuevo. Gracias a mi familia, a mi mamá, a mis amigos que me ayudaron a salir adelante, es que pude volver y darme fuerza para hacer otra vez este sacrificio de estar tanto tiempo sin jugar y encarar la recuperación”.



-Llegaste en agosto para el inicio de la pretemporada sabiendo que no ibas a jugar rápido, ¿Cómo trabajaste con Juan Manuel Ferraro (kinesiólogo) y con Patricio Pallares (preparador físico) sobre eso?

-“La primera parte fue todo con Juan Ferraro, mucha kinesiología, propiocepción, todo muy cuidadoso. Hace tres meses empecé un poco más duro con Pato (Pallares) en conjunto con la kinesio, pero ya con más sesiones en el gimnasio, con lo que era la puesta a punto. La rodilla ya está resistente, pasó un tiempo prudencial de la operación y puedo hacer fuerza”.

“Yo llegué a Ferro a los tres meses de operarme, sabía que iba a ser duro porque sabía que el torneo iba a empezar y que iba a ver jugar a mis compañeros los partidos. Es difícil estar en la cancha y no poder estar del lado de adentro. La verdad, costó, pero ya estamos en últimos días, en la espera para jugar”, así manifestó sus emociones el jugador que se formó en los clubes 17 de Agosto y Villa Mitre.

“Al club ya lo conocía de haberlo enfrentado en inferiores por ser de Capital, también ya conocía a algunos dirigentes. Desde el primer momento estoy agradecido porque se interesaron en mí aunque yo estaba lesionado y me bancaron todo este período de recuperación. Estoy con muchas ganas de jugar y de retribuir todo el apoyo”, dijo quien ganó el premio Jorge Newbery al deportista destacado de la Ciudad de Buenos Aires en 2009.



-¿Cuál crees que será tu aporte al equipo?

-“Primero será una etapa de reinserción, de volver a jugar, sentirme cómodo con el juego, con la rodilla. Al equipo lo veo jugar muy bien, por eso está en las primeras posiciones. Yo le pueda dar energía, velocidad, el ataque rápido que es mi característica. Me voy a adaptar al equipo, viene jugando bárbaro y quiero adaptarme al juego que propone Hernán (Laginestra). Están jugando un básquet excelente 5 contra 5 y lo que yo quiero es agregarle un poco más de contraataque que es mi especialidad”.