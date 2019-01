Nuevas incorporaciones en Argentino de Junin

El tirador juninense Juan Cangelosi rápidamente se calzó la casaca del Club Atlético Argentino y tuvo los primeros entrenamientos con los compañeros nuevos. No hay tiempo que perder.

Argentino recuperó al hijo pródigo y vuelve a tener un líder en la cancha. Una nueva historia está por escribirse.

Democracia dialogó anoche con el jugador quien comenzó narrando: “A principio de temporada Argentino me confirma que no iba a participar de la Liga Nacional 2018-2019. Entonces salí a buscar trabajo, me salió lo de Libertad de Sunchales y para allá me fui. A los 20 días me entero de que Argentino tenía que jugar porque no había podido vender la plaza".





"Me fue bien en Sunchales, hicimos una Liga Sudamericana espectacular y no clasificamos a la ultima fase por una diferencia de dos puntos. Empatamos con Franca de Brasil."

"Y en el Súper 20 también se hizo una campaña interesante”.

La pregunta del millón es por qué se volvió a Junín. Dijo: “Fue por una cuestión familiar, de extrañar, de estar separado de mi familia, de querer estar en casa, en Junín."

"Ahora estoy mucho más tranquilo”.

Sobre las perspectivas en Argentino, comentó: “La idea es darle una mano al equipo para tratar de salir de la posición en la que se encuentra actualmente. Estoy a full tratando de adaptarme rápido a la idea de juego que quiere Daniel Maffei".

"Yo tengo las mejores expectativas. Estar acá, en Junín, y en mi casa que es Argentino me reconforta mucho. Siempre Argentino ha sorprendido y no creo que esta sea la excepción a las reglas de juego”.

El basquetbolista debuta mañana a las 21 cuando Argentino reciba en El Fortín de las Morochas a La Unión de Formosa.

Además, ayer entrenaron el Base Donte Karon Wright y el pívot Dominic Woodson.

