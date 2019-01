Argentino recibirá a La Unión este miércoles

Con la imperiosa necesidad de comenzar a sumar puntos tiene una parada brava ante La Unión de Formosa, equipo que se armó para pelear los puestos de vanguardia del campeonato.

Cabe recordar que para esta parte del torneo, Argentino sufrió la baja del pivot Agustín Ambrosino y las altas de Juan Cangelosi, del base Donte Karon Wright y el pívot Dominic Woodson.

Lo que viene

Viernes 4/1

22 Obras vs Regatas

Sábado 5

21 Quimsa vs Peñarol

21.30 La Unión Fsa vs Boca

Domingo 6

20 Ferro vs Instituto

21 Hispano vs Regatas

21Libertad vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahia

Lunes 7

22 San Lorenzo vs San Martín

22 Olímpico vs Peñarol

Martes 8

20 Obras vs Instituto

21 Hispano vs Estudiantes (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

Miércoles 9

21 Argentino vs La Unión Fsa

21 Boca vs San Martín

21 Quilmes vs Libertad

Le resta al Turco

09/01 Argentino vs La Unión

14/01 Obras vs Argentino

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo

05/04 Weber vs Argentino

07/04 Quilmes vs Argentino

09/04 Peñarol vs Argentino

15/04 Argentino vs Obras

22/04 Argentino vs Atenas

29/04 Ferro vs Argentino

02/05 Argentino vs Estudiantes

05/05 Argentino vs Quimsa

12/05 Argentino vs Weber.