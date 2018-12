Argentino cayó en el primer juego de la temporada

Argentino perdió en su debut ante Estudiantes de Concordia por 96 a 85. Tuvo el partido controlado mucho tiempo, pero se desmadró en el cierre. Perder por cinco goles era negocio, más allá de la derrota, en un campeonato que se juega por puntos y goles.

Sin embargo, Argentino salió a cortar con falta cuando el partido estaba perdido de antemano y quedó once puntos abajo. Puede ser letal en un desempate. Aunque esto recién comienza.

El partido

Buen comienzo de Argentino que jugó todo interno para Black y Wiggins logrando mantenerse arriba en la mayor parte del cuarto. Sobre el cierre, un descuido en el lanzamiento de Eduardo Gamboa dejó el partido en tablas 22-22.

Lo que sostuvo ganador a Argentino en el segundo cuarto fue el alto goleo (30) con un gran pasaje de Ramiro Trebucq (3 dobles, 3 simples) y los aportes de Raheem Singleton y Guido Mariani. En total el banco le aportó la envidiable suma de 18 puntos.

Pero defensivamente, muy pobre lo del turco. Recibió nuevamente 22 goles. A pesar de ello se fue ganador al descanso largo por 52 a 44.

El segundo tiempo fue como ver una película del lejano oeste. Todas iguales. No es que repuntó Estudiantes. Se cayó Argentino.

El local mantuvo su media de goles, conociendo ya que el partido se presentaba de largo aliento.

Eduardo Gamboa mandó arriba a Estudiantes 60-59 a falta de dos minutos para el cierre del tercer cuarto y no abandonó más al resultado ganador: 64-63. Argentino logró una buena acción en el cierre que terminó con una volcada de Ramiro Trebucq para permanecer expectante en el marcador.

Ya en el último cuarto, el escolta venezolano Pedro Chourio zafó dos veces de la marca y concretó dos triples claves en solo un minuto que a 3´25” del final comenzaron a marcar tendencia (78-74).

Y a pesar del esfuerzo de Wiggins (contestó con un triple), las endebles defensas subsiguientes hicieron que Gamboa y otra vez Chourio concretaran de tres.

Cuatro triples a un minuto y fracción del final. Chau partido. Primera derrota en el campeonato para el Turco que mañana visita a Comunicaciones de Corrientes.

La fecha

Obras 97 vs Ferro 87

Libertad 78 vs San Lorenzo 81

Peñarol 105 vs Quimsa 115

Estudiantes (C) 96 vs Argentino 85

Hoy

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)

Mañana

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs San Lorenzo

21.30 Libertad vs Boca