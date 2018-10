Cayó Ciclista en Olavarría

A pesar de hacer un gran partido en Olavarría, Ciclista cayó contra Estudiantes por 74 a 71.

Ciclista comenzó dominando el juego con una defensa intensa sobre los internos locales y picando en punta con un trabajo de Josiah Whitehead.

Pero en el cierre el local pudo quebrar la resistencia juninense cuando logró abrir la pintura para poner en juego a Pablo Moya Appendino y comenzar con las penetraciones de Lugli, Morales y Merchant (18-15).



Ciclista volvió a tomar el control del juego casi sobre el cierre del segundo cuarto con un triplazo de Enzo Amado (30-31) y se mantuvo arriba hasta restando un minuto cuando descuidó el perímetro local y en un abrir y cerrar de ojos Brocal y Moya dejaron el juego 39-35 para el dueño de casa.

Bien Ciclista en defensa para controlar el partido en el tercer cuarto, cerrando filas con una defensa escalonada para evitar las penetraciones y ganando los rebotes defensivos.

Con una canasta de Maximiliano Tamburini sobre el final empató el juego en 51 dejando el final abierto.

Entrando en los tres minutos finales Ciclista iba arriba por un simple y lo perdió en el cierre propiamente dicho.

Tamburini y Ríos dieron lucha hasta faltando ocho segundos (73-71 con un doble del Guante); clausurando el juego Agustín Brocal con un tiro libre 74-71.

Este viernes Ciclista Juninense vuelve a ser local ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Anoche

Barrio Parque 82 vs San Isidro 73

Deportivo Viedma 77 vs Rivadavia (Mza) 68

Deportivo Norte 74 vs Lactear Tf 67



Hoy

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Unión (Sf) vs Echague