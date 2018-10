Nueve de Julio se aseguró el “1” absoluto

Nueve de Julio se aseguró la localía “eterna” para los play off del campeonato clausura de primera división al derrotar anoche como local a Sarmiento por 89 a 48 y quedarse con el primer puesto aún restándole una fecha por jugar.

Además, Club Junín marcha como escolta tras vencer como visitante a Cavul 79-63, redondeando una gran campaña hasta el momento.

Esta noche juegan Argentino y Porteño en el barrio de las Morochas. Detalle:

Anoche

Mayores Cavul 63 vs Junín 78

U17 Nueve de Julio 122 vs Sarmiento 37

Mayores Nueve de Julio 89 vs Sarmiento 48

Hoy

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño vs Ciclista

21.30 U19 El Linqueño vs Ciclista

Miércoles 24

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs Junín

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista vs El Linqueño

21.30 Mayores Ciclista vs El Linqueño

Jueves 25

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Junín

21.30 U19 Los Indios vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs San Martín

Viernes 26

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21.30 Mayores San Martín vs Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Sarmiento

Club Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs El Linqueño