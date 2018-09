Nuevos árbitros nacionales y provinciales del colegio “Fortunato Costa” de Junín

El Colegio de Árbitros Fortunato Costa de la Asociación Juninense de Básquetbol sigue promoviendo jueces a los distintos estratos de esta disciplina en la República Argentina.

Hace días, Franco Anselmo obtuvo la chapa de árbitro nacional y dirigirá el Torneo Federal de Clubes de Básquetbol.

Además, como el tercer juez de La Liga Argentina va a ser propuesto que sea local (para abaratar costos de los clubes en su ciudad de origen, que se ahorrarían estadía, traslados, etc.) estaría en condiciones de dirigir La Liga Argentina. En la misma condición está Alexis Biset.

Asimismo otros dos chicos de nuestra ciudad lograron la chapa de árbitros provinciales. Se trata de Luciano Maidana y Gonzalo Geada, ambos con muy buen futuro en el arbitraje.



Clausura

En la continuidad del campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, esta noche Sarmiento recibe a Club Junín en Primera división. Detalle:

Hoy

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento Vs Junín

21 Mayores Sarmiento Vs Junín

Jueves 13

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño Vs Porteño

21.30 Mayores El Linqueño Vs Porteño

Viernes 14

Baigorrita

21 Mayores Deportivo Vs Los Indios

Domingo 16

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs 9 de Julio

21.30 Mayores Los Indios Vs 9 de Julio

Club Cavul

18 U17 Cavul Vs El Linqueño

20 Mayores Cavul vs El Linqueño

Lunes 17

Club Argentino

18 U17 Argentino Vs Ciclista

20 Mayores Argentino Vs Ciclista

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento Vs Porteño

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño Vs Cavul



Martes 18

Club Argentino

19.30 U15 Argentino Vs Ciclista

21.30 U19 Argentino Vs Ciclista

Club Los Indios

19 U15 Los Indios Vs 9 de Julio

21 U19 Los Indios Vs 9 de Julio

Miércoles 19

Club Porteño

19.30 U17 Porteño Vs Sarmiento

Mayores Porteño Vs Sarmiento

Club Junín

21 Mayores Junín vs Baigorrita

Lunes 24

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs Ciclista

21.30 Mayores Los Indios Vs Ciclista

Club San Martín

19.30 U17 San Martín Vs Argentino

21.30 Mayores San Martín Vs Argentino

Martes 25

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio Vs Junín

21.30 U19 9 de Julio Vs Junín

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento Vs Cavul

21.30 Mayores Sarmiento Vs Cavul



Miércoles 26

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio Vs Junín

Club San Martín

19.30 U15 San Martín vs Argentino

21.30 U19 San Martín Vs Argentino

Jueves 27

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista Vs Los Indios

21.30 U19 Ciclista Vs Los Indios

Club Cavul

19.30 U15 Cavul Vs Sarmiento

Viernes 28

Baigorrita

21 Mayores Deportivo Vs Porteño.