Anoche ganaron 9 de Julio y Ciclista Juninense

En la reanudación del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, anoche 9 de Julio se aferró a la punta del campeonato tras derrotar como local a Argentino por 80 a 71.

En tanto Ciclista Juninense le ganó en el Coliseo a San Martín por 54 a 47 en pobre partido. Detalle:

Anoche

U17 Ciclista 83 vs San Martín 43

Mayores Ciclista 54 vs San Martín 47

U17 9 de Julio 77 Vs Argentino 83

Mayores 9 de Julio 80 Vs Argentino 71

Hoy

Club Porteño

19.30 U15 Porteño Vs El Linqueño

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio Vs Argentino

21.30 U19 9 de Julio Vs Argentino

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista Vs San Martin

21.30 U19 Ciclista Vs San Martin

Miércoles 12

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento Vs Junín

21 Mayores Sarmiento Vs Junín

Jueves 13

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño Vs Porteño

21.30 Mayores El Linqueño Vs Porteño

Viernes 14

Baigorrita

21 Mayores Deportivo Vs Los Indios

Domingo 16

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs 9 de Julio

21.30 Mayores Los Indios Vs 9 de Julio

Club Cavul

18 U17 Cavul Vs El Linqueño

20 Mayores Cavul vs El Linqueño