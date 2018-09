Argentino perdió ayer en Sunchales

A pesar del tremendo esfuerzo que hicieron las chicas de Argentino, perdieron en el debut ante Libertad por 51 a 42 con estos parciales: 16-16, 24-27, 40-33 y 51-42.

Hoy enfrenta a Berazategui, desde las 15.30, en la segunda fecha de la etapa nacional de la Liga U17 de Básquetbol femenino.

Programa

Ayer

Libertad 51 vs Argentino 42

Talleres 49 vs Berazategui 61

Hoy

15.30 Argentino vs Berazategui

20 Se realiza el acto inaugural

20.30 Libertad vs Talleres

Domingo 9

16 Argentino vs Talleres

18 Libertad vs Berazategui

U19: Debut ante Pergamino

Del 14 al 16 de septiembre la selección U19 de Junín participará del campeonato provincial U19 en la ciudad de Rojas, junto con Bahía Blanca, Olavarría y Pergamino. La ceremonia de apertura será el dia viernes 14 a las 17 en el Club Sportivo Rojas (Alem y Paso).

El Congreso de Delegados e llevará a cabo el día viernes a las 14h en La Cúpula Hotel, sito en Av. de Mayo 123. En el mismo se realizará la acreditación de las delegaciones y entrenadores participantes, presentando la documentación correspondiente. Nuestro seleccionado debutará ante Pergamino, a las 20 del mismo viernes 14.



Fixture

Viernes 14

18 Bahía Blanca vs Olavarría

20 Pergamino vs Junín

Sábado 15

18 Olavarría vs Junín

20 Pergamino vs Bahía Blanca

Domingo 16

11 Junín vs Bahía Blanca

13 Pergamino vs Olavarría