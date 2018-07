Nicolás Romano afirma: "Quería estar en Atenas, darle más alegrías a la gente"

El juninense Nicolás Romano, interno del Club Atenas de Córdoba, sigue trabajando con el plantel "griego", que se halla en plena etapa de pretemporada para una Liga Nacional de Básquetbol 2018/19 que será súper exigente.

Estar siempre en movimiento es fundamental. Y eso es lo que está haciendo Atenas con sus jugadores. Se diseñó una postemporada que debe ser respetada para llegar de la mejor manera al inicio de los entrenamientos.

Sobre lo expuesto da fe Nicolás Romano, uno de los hombres que volverán a ponerse la casaca "verde" en la próxima edición de la Liga y en el regreso de la institución al plano internacional.

“La postemporada es clave. Uno la usa para mejorar las cosas que no estuvieron bien. En mi caso, después de una lesión importante como la que tuve en el hombro y la del cierre de temporada en la pantorrilla derecha, hago hincapié en llegar al cien por ciento a la pretemporada”, explicó el ala pivote, que una vez más será parte del Juego de las Estrellas. Él y Walter Herrmann serán los representantes (confirmados) del Griego en la fiesta de los jugadores.

- ¿ En qué beneficia este tipo de planificación ?

- "En muchos aspectos, sin dudas. Uno de los más importantes es no dejarse estar, para seguir en constante entrenamiento. Yo tengo un plan físico/técnico. Ahora estamos apuntando a lo primero, y a medida que se acerque el inicio de los entrenamientos colectivos le daré más importancia a lo técnico. Hay muchas cosas por mejorar. La idea es tratar de tener una temporada en la que me pueda sentir bien, evitar cualquier tipo de lesión y estar fino en cosas que no logré en la anterior”.



- ¿ Sirve también para manejar la ansiedad o al contrario?

- "Ya con 30 años aprendí a manejar mejor que antes estas cosas. Estoy muy tranquilo. Ahora pongo la cabeza y disfruto de muchas cosas que después con la competencia en curso no puedo hacer, como dedicarle tiempo a la familia y estar con los nenes.



- Retrocediendo unas cuantas semanas atrás... ¿Por qué decidiste seguir en Atenas ?

- "Fundamentalmente, por saber que hice un buen trabajo y me gané un lugar en un club súper importante. No se me cruzaba por la cabeza irme. Tenía en claro que quería estar aquí, para darle más alegrías a la gente. Además, Córdoba es sin dudas una de las ciudades más lindas para vivir, y mi familia se siente muy cómoda y a gusto".



Los desafíos que se vienen

Para finalizar, consultado sobre un tema ineludible que es lo que viene, el juninense Nicolás Romano afirmó:

“Tenemos varios desafíos: Súper 20, Liga Nacional y Liga de las Américas. Y como todo equipo que tiene aspiraciones a pelear cosas importantes, la idea es ser competitivo en los tres torneos, pelear de igual a igual, ser un equipo importante. Si bien no lo hablamos aún, seguramente el objetivo principal será estar en los primeros puestos, tener una buena temporada. Pero por ahora no se piensa en eso. Habrá tiempo”, cerró el juninense, ex jugador de Argentino de nuestra ciudad y ahora vistiendo la casaca de Atenas de Córdoba.