Adrián Capelli: El entrenador de los ascensos

Nací en Junín en el barrio El Picaflor a seis cuadras de la cancha de Sarmiento. Tuve una infancia hermosa. Con mis hermanos íbamos a cada rato a la cancha del Verde. Ahí jugábamos con los amigos.

Fui al jardín 907 y a la escuela 22. El secundario lo hice en el Industrial. En la primaria fui con Claudio Zapata, Diego Carrón, Gustavo Vincenti, Alejandro Sosa y después en el secundario con Claudio Perkusic, Marcelo Brícola, Tubito Bruno, Diego Carrón, Sergio Kiernan, Carlos Hernando, Marcelo Bálsamo, Trifileti y muchos más que seguramente no me vienen a la memoria ahora.

Nunca jugué al fútbol. Ya desde los cuatro-cinco años venía a joder, a molestar a la cancha de básquet abierta de Sarmiento donde jugaban mi hermano. Ahí comenzó mi locura con el básquet.

Oficialmente hice en Sarmiento premini, mini y preinfantiles. Salí campeón en mini, menores, juveniles.

Debuté en primera a los 15 años. Me promovió Juan Roberto Macario, que para mí siempre fue como un segundo padre, la persona que siempre me aconsejó para bien, sin olvidarme de toda la gente que estuvo al lado mío en Sarmiento como Sergio Lumbardini, Ofaldo Suárez, el Alemán Naso. Gente que aprecio, que quiero mucho, que tengo recuerdos muy lindos.

Como vivía en el club me salió la posibilidad de ayudar a Naso en las inferiores, siendo muy joven a los 12 años. Inconscientemente me fui metiendo, me fue gustando. A los 15 años tenía a cargo los chicos, luego agarré los más grandes. A los 24 años me fui a jugar a El Linqueño un regional y dirigía la primera de Sarmiento. Ese primer año como entrenador salimos campeones en la temporada 1992-93. Fue la final en el club Junín, con Los Indios. Jugaban Farol Sartor, Esteban Cattelani, Sergio Lumbardini, Mariano Frene, Alejandro Carini, Miguel Had, el Chango Poggi, Quique Vignasse.

En 1995 me fui al club Junín, donde terminé jugando y dirigiendo. Pero agarré todo, desde cebollitas hasta la primera. Fueron cuatro años y después me llamó Argentino para ser el asistente de Cristian Márquez. Tenía 28 años.

Ya dejé de jugar y arrancó mi carrera como entrenador. Cuando yo llegué ascendimos en el cuadrangular final de la B. Como asistente de Cristian también estuvimos en los Torneos Juveniles Bonaerenses, en Mar del Plata, y ganamos el viaje a España con Juan Cangelosi, Pablo Martínez, Matías Huarte, Coqui Ferrara, el Turco Sofía, Julio Isa, Norberto Di Pace, Facundo Adaglio y llevamos tres refuerzos de Pergamino. Nos fuimos a España que fue una experiencia hermosa.

Después de tres años como asistente la gente de Argentino, con la recomendación de Cristian Márquez que habló con los dirigentes y le voy a estar eternamente agradecido, me dio la posibilidad de ser el entrenador jefe. Tuvimos la suerte de poder ascender a la Liga Nacional.

Estuve un año y medio. Me fui a Independiente de General Pico, terminé la Liga y me llamó Ciclista Juninense donde estuve cuatro años.

Luego me fui a Bragado por dos años y medio y ascendimos, volví a Argentino que tuvimos la suerte de volver a ascender a la Liga Nacional.

Después me fui a dirigir la Selección Nacional de Uruguay, luego estuve en Atenas de Uruguay, volví a la Argentina para estar en Boca Juniors.

Luego tuve un paso por Atenas, posteriormente me fui al sur con Río Gallegos y ahora estoy en Olímpico de La Banda en Santiago del Estero.

Agarré este año, a mitad de temporada, pudimos acomodarnos y salvar la categoría que era lo principal.

Ahora me renovaron el contrato, estamos armando el equipo, viendo cómo podemos cerrar las fichas tratando de conformar el mejor equipo que se pueda. El presupuesto no es el mismo porque el año pasado la idea era estar arriba y por diferentes situaciones no se pudo dar. Ahora quizás las expectativas son otras porque el presupuesto es igual, no se le sumó un solo peso. Vamos a tratar de conformar un equipo competitivo en una Liga Nacional tan dura como la de hoy en día.