Argentino recibirá hoy a La Unión de Formosa

Argentino de Junín buscará sumar dos puntos claves frente a La Unión de Formosa, en su interesante pugna por lograr una mejor localía para los play-off de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2017/18.

Se miden desde la hora 20 en "El Fortín de las Morochas" de calle Almirante Brown, bajo el arbitraje de los capitalinos Daniel Rodrigo-Pedro Hoyo y el cordobés Alberto Ponzo.

Desde la diorigencia del CAA se informó a todos los abonados al sector de plateas que los juegos de esta noche y del miércoles 2 de mayo ante Olímpico de La Banda (Santiago del Estero, a las 21.30 de ese día) deberán abonar un adicional de $ 50 en cada uno de los juegos, motivado ello al "alto costo de apertura del estadio", señalaron desde la comisión directiva que encabeza Germán Lambrisca.

La programación

La programación prevista para el fin de semana, es la siguiente:

Hoy: A las 20, Argentino vs. La Unión de Formosa, y desde la hora 21.30, Salta Basket vs. Regatas Corrientes.

Lunes 30: A las 13, Atenas de Córdoba vs. Weber Bahía Básket; 20.30, Boca Juniors vs. Olímpico; a las 21, Ferro Carril Oeste vs. Peñarol de Mar del Plata; Hispano Americano ante San Lorenzo; y Obras Sanitarias vs.Quilmes de Mar del Plata; y desde las 21.30 completan Estudiantes de Concordia vs. Quimsa de Santiago del Estero.

Miércoles 2 (fija, todos a las 21.30):

Argentino vs. Olímpico de Santiago del Estero; Comunicaciones vs. Quimsa de Santiago del Estero; Estudiantes (Concordia) vs. Atenas (Córdoba); Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Peñarol de Mar del Plata; Hispano Americano vs. Ferro Carril Oeste; Instituto de Córdoba vs. Weber Bahía Básket; La Unión de Formosa ante Boca Juniors; Regatas Corrientes vs. San Martín; Salta Básket vs. Quilmes de Mar del Plata y San Lorenzo vs Obras Sanitarias de la Nación.