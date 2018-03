Ganó Ciclista Juninense y ya está en la punta del torneo

Ciclista Juninense logró en la tarde de ayer una trabajosa victoria sobre Gimnasia y Esgrima La Plata. En el final se impuso por 56-53 y ya está en la punta de la tabla posicional.

El próximo fin de semana visita a Atenas de la ciudad de La Plata. Detalle:

Resultados

Ciclista (Junín) 56 vs Gimnasia (La Plata) 53

Gimnasia (Pergamino) 78 vs Atenas (La Plata) 67

Central Buenos Aires (Zárate) 66 vs Ciudad (Saladillo) 84

Libre: Regatas (San Nicolás)

Tercera fecha (29/03)

Ciudad (Saladillo) vs Gimnasia (Pergamino)

Atenas (La Plata) vs Ciclista (Junín)

Gimnasia (La Plata) vs Regatas (San Nicolás)

Libre: Central Buenos Aires (Zárate)

Cuarta fecha (31/03)

Regatas (San Nicolás) vs Atenas (La Plata)

Ciclista (Junín) vs Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (Pergamino) vs Central Buenos Aires Zárate)

Libre: Gimnasia (La Plata)

Quinta fecha (02/04)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Ciclista (Junín)

Ciudad (Saladillo) vs Regatas (San Nicolás)

Atenas (La Plata) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Gimnasia (Pergamino)

Sexta fecha (07/04)

Gimnasia (La Plata) vs Ciudad (Saladillo)

Regatas (San Nicolás) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Ciclista (Junín) vs Gimnasia (Pergamino)

Libre: Atenas (La Plata)

Séptima fecha (21/04)

Gimnasia (Pergamino) vs Regatas (San Nicolás)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (La Plata)

Ciudad (Saladillo) vs Atenas (La Plata)

Libre: Ciclista (Junín)

Octava fecha (28/04)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Atenas (La Plata)

Gimnasia (Pergamino) vs Gimnasia (La Plata)

Ciclista (Junín) vs Regatas (San Nicolás)

Libre: Ciudad (Saladillo)