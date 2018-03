Ciclista tampoco pudo contra Deportivo Viedma

Ciclista Juninense perdió anoche ante Deportivo Viedma por 81 a 62 y sigue en el fondo de la tabla posicional.

El goleador del local fue Alexis Knecht, que saliendo del banco aportó 20 tantos (7/11 TC). Además, en el equipo capitalino se destacaron Federico Mariani (17 puntos y 5 rebotes), Josimar Ayarza (15 puntos y 6 rebotes) y Francisco Centeno (11 puntos y 6 rebotes). El capitán Pedro Franco no participó de las acciones, ya que se recupera de un fuerte golpe sufrido en la rodilla en el último partido.

Viedma arrancó mucho mejor, de la mano de Mariani que clavó una bomba y sumó un doble con bonus para poner al Depo 6-0 de arranque. Ciclista tardó 3 minutos en convertir sus primeros puntos.

El local estiró a 9 (11-2) con un triple de Ayarza. Pero ahí reaccionó el equipo juninense. Se encendió Newsome (5 seguidos) y con un triple de Paciotti se puso a 1 (13-12). Pero duró poco. Viedma metió un parcial de 7-0 (4 de Ayarza y bomba de Knecht) para estirar otra vez la ventaja (20-12).

El inicio del segundo periodo fue todo de Viedma. Con un parcial de 13-3 sacó 16 de luz (33-17). Fue fundamental el aporte de Knecht, con 7 tantos y moviendo bien la bola. Pero el equipo se fue quedando y Ciclista aprovechó. Sobre el final metió un buen parcial (8 de Paciotti) y achicó la diferencia a 4 (36-32) para irse más tranquilo al vestuario.

Tras el descanso largo, el Depo salió mucho más enchufado. En los primeros minutos distribuyó el goleo entre varios jugadores y sacó 10 de ventaja (44-34). Ya sobre el final del periodo clavó tres bombas seguidas (dos de Ayarza y otra de Mariani) y estiró a 15 (53-38) para prácticamente sentenciar el duelo.

El último capítulo fue un trámite. Viedma sacó máxima de 20 (74-54) y terminó de construir un triunfo más que necesario en casa, que frenó una racha de tres caídas en fila.

Este sábado llega Centro Deportivo Rivadavia de Mendoza.

Anoche

Unión (Sf) 93 vs Ameghino 102

Centro Español 85 vs Platense 87

Rocamora 64 vs Temperley 67

Hindú 104 vs Dep. Norte 76

Hoy

21 Talleres (Tafí Viejo) vs San Isidro

21 Estudiantes (Ola) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Villa San Martín vs Libertad

21.30 Parque Sur vs Atenas.