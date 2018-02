Ciclista Juninense se presenta en Plottier

Ciclista Juninense buscará no venirse con las manos vacías de esta gira por la Patagonia Argentina.

Desde las 21.30 visita a Centro Español de Plottier, Neuquén.

El equipo sureño es dirigido por el Boti Santángelo y juega el archiconocido Marcelo Piuma.

Dirigen los chubutenses Julio Dinamarca y Rodrigo Iñaki Reyes Borrás.



Hoy

21 Platense vs Rocamora

21.30 Centro Español vs Ciclista

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

22 Echagüe vs Oberá Tc



Martes 27

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21.30 La Unión vs Petrolero

21.30 Unión (Sf) vs San Isidro

22 Hindú Club vs Villa San Martín

22 Independiente (SdE) vs Libertad



Miércoles 28

21.30 Atenas vs Temperley

21.30 Barrio Parque vs Deportivo Norte

Jueves 1/3

21 Platense vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Petrolero

22 Mitre (Tuc) vs Ameghino

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Libertad

Viernes 2

21.30 Villa San Martín vs Unión (Sf)

21.30 Ciclista vs La Unión

21.30 Deportivo Viedma vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

Sábado 3

20 Talleres (Tafi Viejo) vs Ameghino

12 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

21 Mitre (Tuc) vs Libertad

21 Rivadavia (Mza) vs Atenas

22 Parque Sur vs Petrolero

Domingo 4

18.30 Villa Mitre vs Ciclista

21 Hindú Club vs Unión (Sf)

21 San Isidro vs Echagüe

Lunes 5

21.30 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Platense

21.30 Temperley vs Gimnasia y Esgrima de la ciudad de la Plata

22 Mitre (Tuc) vs Barrio Parque

Martes 6

21.30 Independiente (SdE) vs Echagüe

21.30 Rocamora vs Parque Sur

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Barrio Parque

Miércoles 7

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Libertad vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Unión (Santa Fe)

21.30 La Unión vs Rivadavia (Mza)

21.30 Petrolero Argentino vs Atenas