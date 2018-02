Eduardo Japez, con la mesa directiva de AdC

El presidente de la Asociación de Clubes, Fabián Borro, el vicepresidente 1° Gerardo Montenegro, el tesorero Andrés Pelussi, el secretario Néstor Chaves y el secretario técnico Sergio Guerrero, se reunieron con los entrenadores de los 20 equipos de La Liga. El juninense Eduardo Japez, técnico de Argentino de Junín, participó del cónclave.

La Mesa Directiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol, con presencia del presidente Fabián Borro, el vicepresidente 1° Gerardo Montenegro, el tesorero Andrés Pelussi, el secretario Néstor Chaves y el secretario técnico Sergio Guerrero, se reunió la semana pasada con los entrenadores de los 20 equipos de la Liga Nacional, aprovechando que no hubo partidos por la ventana de eliminatorias FIBA. El encuentro se desarrolló en la sala de reuniones del club Obras Sanitarias, en Buenos Aires, con balance positivo por ambas partes.

Los entrenadores debatieron a agenda abierta diferentes temas con los máximos responsables de la Asociación de Clubes de Básquetbol.

El encuentro comenzó con la exposición de Catapult, a cargo de Fernando Ratti, quien le contó a los entrenadores en jefe de los cuerpos técnicos de La Liga el trabajo que viene desarrollando la empresa de análisis atlético con los preparadores físicos. Amplió sobre las ventajas de la utilización e interpretación de los datos que genera el sistema para la prevención de lesiones, con métricas validadas científicamente para mejorar el rendimiento del jugador.

También expusieron los representantes del Colegio de Árbitros Profesionales de Básquetbol de AdC, Sebastián Moncloba y Alejandro Chiti, quienes asistieron junto con el secretario de la Asociación Argentina de Árbitros, Cristian Díaz. En ese momento los entrenadores consultaron diferentes dudas y también se interiorizaron del trabajo que se está desarrollando para mejorar la mecánica de tres árbitros, incluido el manual editado recientemente con más de 80 páginas.

Chiti, Smith y D'Anna

La Asociación de Clubes de Básquetbol designó a los soplapitos Alejandro Chiti (La Plata), Roberto Smith (Capital) y Gustavo D'Anna (Santiago del Estero) para controlar el partido de mañana entre Argentino y el Club de Regatas Corrientes.

Miércoles 28

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Quilmes vs San Martín

21.30 Argentino vs Regatas Ctes.



Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.



Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs San Martín

Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico



Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)



Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones.