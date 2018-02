Argentino recibe este miércoles a Regatas de Corrientes

El Turco prosigue hoy con la preparación del juego ante el Club de Regatas Corrientes. Jugarán este miércoles 28.

Austin deja Hispano

Luego del intempestivo retiro de Diego Ciorciari a causa de una lesión congénita, el estadounidense Kyle Austin, que cumplía su segunda temporada con la camiseta de Hispano, deberá dejar el club y regresar a Estados Unidos por cuestiones estrictamente personales.

El conjunto dirigido por Marcelo Richotti atraviesa por momentos desapacibles en relación al plantel; en tanto se prepara para sus compromisos inmediatos en condición de local frente a Estudiantes de Concordia y Quilmes de Mar del Plata, y a pesar de contar con Mariano Byró -incorporado después de la lesión en la rodilla que lo dejó alrededor de cuarenta días afuera de las canchas- a partir de éste lunes Hispano Americano deberá prescindir - se espera que eventualmente- del jugador oriundo de Pasadena, California, que debe regresar a Estados Unidos para atender asuntos de índole familiar, razón por la cual tampoco participó de los últimos entrenamientos del celeste.

El ala pivote de 2.03 metros que formaba parte del quinteto inicial de los santacruceños, deja el club con dos importantes temporadas, en la primera de ellas, el interno promedió 11,9 puntos, 6,6 rebotes y 1,1 asistencias en 27 partidos disputados mientras que durante ésta temporada 2017/18 promediaba los 15,1 puntos, 6,5 rebotes y 0,8 asistencias en 19 partidos jugados.

Como se recordará a principios de semana se conoció la dura noticia que el base Diego Ciorciari tuvo que dejar el equipo por una lesión que además le priva de continuar en la actividad profesional.

Miércoles 28

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Quilmes vs San Martín

21.30 Argentino vs Regatas Ctes.



Jueves 1/3

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca Jrs.



Viernes 2

20 Obras vs Estudiantes (Cdia)

21 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

21.30 Peñarol vs San Martín



Sábado 3

20 Quilmes vs Instituto

22 Salta Basket vs Olímpico



Domingo 4

20 Obras vs San Martín

21.30 Boca vs Estudiantes (Cdia)

Lunes 5

21.30 Peñarol vs Instituto

21.30 Regatas vs Argentino

22 Quimsa vs Comunicaciones



Martes 6

21 Hispano vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Salta Basket

Miércoles 7

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Argentino

22 Olímpico vs Comunicaciones

Jueves 8

21 Instituto vs Salta Basket

21.30 Boca vs Quilmes

22 Quimsa vs Ferro

Viernes 9

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Argentino

Sábado 10

21 San Lorenzo vs Quilmes

21.30 San Martín vs Peñarol

22 Olímpico vs Ferro



Domingo 11

21 Instituto vs Atenas (Cba)



Lunes 12

21.30 Argentino vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Peñarol

22 Olímpico vs Boca



Martes 13

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

22 Salta Basket vs San Martín

Miércoles 14

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Hispano

21.30 Regatas vs Peñarol

22 Quimsa vs Boca



Jueves 15

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 Olímpico vs San Martín

Viernes 16

21 Ferro vs Obras



Sábado 17

21 Instituto vs Argentino

21 Quimsa vs San Martín

21 San Lorenzo vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Peñarol vs Gimnasia (Cr)