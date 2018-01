Ciclista juega el domingo en Mendoza

Ciclista Juninense jugará el próximo domingo en Mendoza.

Desde las 21 visitará a Rivadavia, un rival totalmente nuevo en los anales de la historia del club.

El campeonato prosigue esta noche donde la expectativa está centrada en la presentación de Platense, que defiende la punta de la zona sur ante Centro Español de Plottier.

Hoy

21 Platense vs Centro Español

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Unión (Sf) vs Independiente (Sde)

Miércoles 17

21 Temperley vs Petrolero

21 Bhy Tiro Federal vs San Isidro

21.30 La Unión vs Deportivo Viedma

21.30 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Villa San Martín vs Talleres (Tafí Viejo)

22 Hindú Club vs Echagüe

Jueves 18

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Platense

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Viernes 19

21 Villa Mitre vs Petrolero

21.30 Barrio Parque vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

22 Hindú Club vs Talleres (Tafí Viejo)

Sábado 20

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)

22 Mitre (Tuc) vs Unión (Sf)

Domingo 21

20 Platense vs Petrolero

20 Ameghino vs Libertad

21 Rivadavia (Mza) vs Ciclista

21.30 Oberá Tc vs Echagüe

Lunes 22

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Unión (Sf)

Martes 23

21 Platense vs Parque Sur

21.30 Centro Español vs Temperley

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

Miércoles 24

21 Bhy Tiro Federal vs Hindú Club

21 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Libertad vs Oberá Tc26

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Villa San Martín

Jueves 25

21.30 Petrolero vs Temperley

22 Independiente (Sde) vs Unión (Sf)

Viernes 26

21.30 Ciclista vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs Hindú Club

22 Rivadavia (Mza) vs Platense

22 Mitre (Tuc) vs Villa San Martín

Sábado 27

20 Ameghino vs San Isidro

21.30 La Unión vs Centro Español

Domingo 28

20.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21 Ciclista vs Rocamora

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21 Bhy Tiro Federal vs Talleres (Tafí Viejo)

21 Unión (Sf) vs Echagüe

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Lunes 29

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español

21.30 Oberá Tc vs Mitre (Tuc)

Martes 30

21 San Isidro vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

Miércoles 31

21 Villa Mitre vs Rivadavia (Mza)

21 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21 Echagüe vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs La Unión

21.30 Rocamora vs Centro Español

21.30 Villa San Martín vs Bhy Tiro Federal

22 Hindú Club vs Mitre (Tuc)