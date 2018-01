Argentino va televisado contra San Lorenzo

La Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó la televisación del partido entre San Lorenzo de Almagro y Argentino de Junín, el lunes 22 del corriente en directo desde el estadio polideportivo Roberto Pando.

El Turco vendrá desde el Sur, dado que el sábado 20 visita a Hispano Americano en Río Gallegos.

Formativas

Argentino perdió contra Boca Juniors por la Liga de Desarrollo, 95 a 66.

Sin embargo, los pibes ganaron el 3 x 3 17 a 10, con una formación que integraron Gianni Dubois, Agustín Cavallín, Thiago Sartor y Julián Kevin Ayrton Saccinelli.

Anoche

Quilmes 91 vs San Lorenzo 110

Argentino 83 vs Boca 85

Atenas (Cba) 87 vs Estudiantes (Cdia) 71

Hoy

21.30 Regatas vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Peñarol

Martes 16

21 Instituto vs Estudiantes (Cdia)

Miércoles 17

21.30 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Peñarol

Jueves 18

20 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs Salta Basket

Viernes 19

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Weber Bahía

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Sábado 20

20 Boca vs Atenas (Cba)

21 Hispano vs Argentino

21 Peñarol vs Quilmes

21 San Lorenzo vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Salta Basket

Domingo 21

11 Quimsa vs Obras

Lunes 22

21 Hispano vs La Unión Fsa

21 Instituto vs Regatas

21 San Lorenzo vs Argentino

Martes 23

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Peñarol

22 Olímpico vs Obras

Miércoles 24

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino



Programa del Turco

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes

Febrero

04/02 (L) Salta Basket

11/02 (L) Atenas de Córdoba

16/02 (L) Hispano Americano

Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

23/03 (L) Ferro Carril Oeste

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/04 (L) San Lorenzo de Almagro

19/04 (L) Peñarol MdP

28/04 (L) La Unión Fsa.

Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico de La Banda.