Argentino no pudo contra Quilmes

Los milagros en el básquetbol no existen. Si jugás mal, perdés. Argentino jugó mal, muy mal y peor. Perdió contra Quilmes de Mar del Plata 89 a 82 y dejó en el camino un punto clave.

Necesitaba imperiosamente ganar, por la gira con la que termina el año que de no serle favorable puede terminar enmarañándolo con los del fondo de la tabla posicional.

Es cierto que mucha veces el rival es mejor. Quilmes tiene un equipazo. Compacto, aguerrido, largo, que sabe lo que hace en cada ofensiva que juega. Pero perder jugando mal duele y mucho.

Un Argentino desconocido, inexpresivo, abúlico, no pudo contra el Quilmes que mencionamos más arriba.

En todo el partido -ni habiendo visto los videos de su rival- Argentino pudo parar a Eric Flor, Nicolás Ferreyra y Ricky Sánchez. Quilmes hizo siempre las mismas jugadas, las mismas cortinas, los mismos tiros en sus "quintitas". En el tercer cuarto Ricky Sánchez metió tres triples iguales, exactos, milimétricos y consecutivos.

Quilmes hasta le tomó dos y tres opciones de tiro a la canasta, a un Argentino sin bloqueos y sin cargar su propia canasta. Así imposible ganar.

Ahora Argentino deberá recuperarse para una dura gira que comprenderá Obras Sanitarias de la Nación y Salta Basket, donde terminará el año basquetbolístico.

Anoche

Ferro 90 vs Gimnasia (Cr) 70

Argentino 82 vs Quilmes 89

La Unión Fsa 83 vs San Lorenzo 89

Regatas 84 vs Obras 80

Olímpico 86 vs Atenas (Cba) 87

Hoy

21 San Martín vs Instituto

Martes 12

21 Hispano vs Boca

21 Peñarol vs Comunicaciones

21 La Unión Fsa vs Obras

21 Quimsa vs Atenas (Cba)

Miércoles 13

20.30 Weber Bahía vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Salta Basket

21 Regatas vs Instituto

Jueves 14

21 Quilmes vs Comunicaciones

Viernes 15

21 Ferro vs Salta Basket

21 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21 Peñarol vs Olímpico

22 La Unión Fsa vs Instituto.

Programa del Turco

19/12 (V) Obras Sanitarias

21/12 (V) Salta Basket

Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes.