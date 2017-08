Manuel Lambrisca sigue su carrera en Colón

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO

EL basquetbolista juninense Manuel Lambrisca seguirá jugando el Torneo Nacional de Ascenso. En esta oportunidad arregló condiciones para enrolarse en La Unión de Colón.

El equipo de Cristian Santander también contrató al juninense Alvaro Merlo y a los ex verdirrojos Jeffrey Fahnbuleh y Sebastian Picton.

Lambrisca se inició en Ciclista Juninense, luego tuvo un breve lapso por Los Indios y volvió al verdirrojo para formar parte del TNA en el primer año de Sucatzky.

Al contar con muy pocos minutos, a mitad de temporada se acordó su llegada a Sarmiento donde jugó muy bien. El torneo pasado defendió los colores de Petrolero de Plaza Huincul en el TNA y ahora recala en La Unión.

El equipo entrerriano el día 30 arrancará la puesta a punto física, a cargo del profesor Carlos Massera, quién comenzará su tercera temporada consecutiva a cargo de la preparación física de la entidad colonense.

Santander y su asistente -Jeremías Zuttión- tendrán a Álvaro Merlo y Lautaro Fraga en la base, como escolta estará Alejo Crotti, en la posición de alero Sebastián Picton y Manuel Lambrisca, quién llegará desde atrás para los puestos 2 y 3. Como interiores, el Rojo tendrá a los extranjeros Jeffrey Parker y Jeffrey Fahnbulleh, Facundo Mendoza y a la ficha sub 23 nativa del club, Hernán Schesi.

Jure: "Sueño con otro ascenso"

Barrio Parque apostó a lo conocido y a lo bueno. Es que la institución cordobesa cerró un equipo con hombres que supieron defender sus colores y con un emblema encabezando el proyecto: Alejandro Lotterio, quien fue el entrenador desde la llegada del Verde al TNA y ya es el técnico con más presencias en competencias nacionales del club.

Después de caer sorpresivamente en Octavos de Final de la Conferencia Norte, se armó para volver a disputar el ascenso a la máxima categoría. A las renovaciones de Lautaro Rivata, Emiliano Rossi, Gastón Marozzi (U23) y Luciano Guerra (U23) sumó cinco regresos: el más resonante quizás sea el Nicolás Lauría (fue MVP del TNA con la camiseta de Barrio Parque), pero la base del equipo la completarán Tomás Ligorria (U23), Julián Chiera, Juan Kelly y el ex Ciclista Juninense , Agustín Jure (estos dos últimos, artífices del ascenso del Verde desde el Torneo Federal).

Precisamente, Agustín Jure vuelve a la institución y a su Córdoba natal con el objetivo de darle otra alegría a Barrio Parque, después de registrar pasos por 9 de Julio de Río Tercero, Ciclista Juninense y Parque Sur de Concepción del Uruguay. El armador de 25 años analizó su regreso, los objetivos del plantel y la química en la pretemporada.

-¿Cómo fue el proceso para que se diera tu vuelta a Barrio Parque?

-El primer contacto lo tuve con Alejandro Lotterio, el entrenador. El año pasado fue muy lindo para mí, en Concepción del Uruguay con la gente de Parque Sur, pero la propuesta del entrenador me interesó teniendo en cuenta que esta es mi casa y Barrio Parque es un club que ya conozco. Entonces pudimos llegar a un acuerdo para que yo volviera al club.

-Imagino que es especial que te pida el entrenador. ¿Qué rol quiere que cumplas en este equipo?

-Sí, como decís vos. Creo que lo primordial al llegar a un equipo es, junto con el grupo que se arma, que el entrenador te tenga en cuenta. Lo que me pidió para este torneo es que me desempeñe en la posición de 1-2, tanto como base o como escolta. Va a tratar de armar un equipo que juegue un poco intenso, que corra la cancha y que cada jugador pueda desempeñar varias funciones. Te vuelvo a repetir: la idea del entrenador, y lo que para mí está bueno, es que me desempeñe tanto en la posición de base como en la de escolta, que son en las que más cómodo me siento.