Seis equipos animan el Provincial de Clubes Mayores

FEMENINO

Ayer comenzó en las ciudades de Necochea y Olavarría el certamen federativo que otorgará dos plazas al Torneo Federal Femenino, organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol. Los dos primeros de cada grupo, acceden al Cuadrangular Final.

El certamen provincial, que contará con seis equipos, se jugará en dos zonas: uno en Necochea y otro en Olavarría. En el primero de los grupos estarán presentes el local Rivadavia, El Nacional de Bahía Blanca y el Club de Pelota de Tres Arroyos; mientras que en el otro el anfitrión será Ferro y también estarán Regatas de San Nicolás y Defensores de Glew.

Los dos primeros de cada grupo accederán al Cuadrangular Final, del cual saldrán los dos representantes de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires para la edición 2017 del Torneo Federal Femenino.



Zona A

Hoy

10.30 Regatas de San Nicolás vs Defensores de Glew

17.30 Ferro de Olavarría vs Regatas de San Nicolás.



Zona B

Hoy

11 Club de Pelota de Tres Arroyos vs El Nacional de Bahía Blanca

19.30 Rivadavia de Necochea vs Club de Pelota de Tres Arroyos.