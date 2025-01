Se realizó una jornada de picadas de autos y motos

El sábado por la tarde noche se llevó a cabo la primera fecha de la competencia organizada por “Race 1/8 de Milla” en el autódromo “Eusebio Marcilla”, con el acompañamiento del Gobierno de Junín, con la que viene trabajando desde hace tiempo para fomentar la práctica de forma segura y asistencia médica en este predio.

Como representantes del Departamento Ejecutivo Municipal estuvieron el subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, y el titular de la Dirección de Deportes, Claudio Yópolo, quienes felicitaron a la organización por el desarrollo del evento y la ayuda en la concientización hacia la sociedad para desalentar y combatir la problemática de las corridas ilegales que tienen lugar en las calles de la ciudad.

Al respecto, Fernando Ottaviani, referente de la organización “Race 1/8 de Milla”, manifestó: “Estamos muy contentos por esta posibilidad de arrancar con este campeonato de picadas de motos y autos en el autódromo, con una gran cantidad de competidores que se anotaron para participar desde distintas partes de la provincia”. Luego, sostuvo que “como lo hablamos el otro día en la reunión con Agustina De Miguel (secretaria de Gobierno), es fundamental promocionar este tipo de eventos legales, como forma de desalentar la problemática que tenemos en la ciudad”.

“En nuestra opinión las carreras ilegales que se hacen en la calle no son picadas, sino que se trata de gente que hace cosas que no debe en la vía pública”, expresó Ottaviani y añadió: “Siempre estamos abiertos a que vengan a participar al autódromo y hagan las cosas como corresponde, con el debido cuidado del otro y de uno mismo también”. En continuidad, el organizador dijo que “es muy lindo poder competir de forma segura en un predio como este y no en la ciudad, lo que constituye una problemática que preocupa a toda la comunidad”.

Asimismo, el entrevistado mencionó que “contamos con la participación de unos 80 pilotos de autos y motos, más de la mitad fueron de Junín y el resto provenientes de localidades de la zona y de distintas partes de la provincia”. Al mismo tiempo, comentó que “vamos sumando competidores de a poco y la idea es implementar una fecha de esta competencia todos los meses”.

“Este es un deporte más y hay mucho profesionalismo en esto, por eso invitamos a todos los que quieran formar parte de esto, y a los chicos que andan por la calle a que vengan acá”, agregó.

A su turno, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano de la Municipalidad, expresó: “Para nosotros es muy importante que los chicos y chicas puedan correr en condiciones óptimas y seguras, el autódromo ‘Eusebio Marcilla’ es un lugar ideal para esto, no tiene uso prácticamente y es muy bueno que se lo use para esto”. A continuación, mencionó que “desde el Municipio buscamos incentivar a todos los chicos y chicas a que vengan a competir acá, donde cuentan con las medidas de seguridad correspondientes, el uso del casco y servicio de ambulancias, y no lo hagan en la ciudad donde no solo corren riesgo ellos, sino que también ponen en peligro la vida de terceros”.

Por su parte, Claudio Yópolo, titular de la Dirección de Deportes, indicó: “Ya venimos trabajando desde hace tiempo junto a Fernando, queremos felicitarlo por el gran trabajo que realiza con toda la organización para esto y por permitirnos que los podamos acompañar para que todos estos chicos y chicas puedan competir de forma segura”. Posteriormente, subrayó que “este es un deporte más y como tal se debe realizar en lugares seguros y como corresponde, sin poner en riesgo la vida de nadie, y ese es el objetivo al que apuntamos desde el área de Deportes”.

“Invitamos a toda la gente que quiere participar de este deporte a que venga al autódromo para competir de forma segura, los chicos de ‘1/8 de Milla’ hacen un gran trabajo en la organización y también quiero agradecer a la comisión directiva del Auto Moto Club por poner a disposición las instalaciones del predio para que se lleven a cabo estas competencias”, recalcó el director municipal.