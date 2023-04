Franco Morillo empieza hoy a girar en La Plata, por la tercera fecha de TC Pick Up

Este fin de semana estarán compitiendo cuatro categorías de ascenso dentro de la ACTC en el autódromo de La Plata,

Las categorías TC Pick Up y TC Pista Pick Up, junto con el TC Mouras y TC Pista Mouras, todas de la Asociación Corredores Turismo Carretera, se presentan este fin de semana en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata.

Para las camionetas será la tercera fecha del campeonato 2023, con la participación del juninense Franco C. Morillo, con la Toyota Nº 64 del LCA Racing, con la cual nuestro piloto sale hoy a pista.

Los horarios y actividades en pista para hoy y mañana, son los siguientes:

Horarios actividades en pista

9:04 a 9:19 Primer ensayo TC Pista Pick Up.

10:05 a 10:25 3º entrenamiento TCPM (grupo B).

10:28 a 10:48 3º entrenamiento TCPM (grupo A).

10:52 a 11:12 1º ensayo TC Pick Up (grupo B).

11:15 a 11:35 1º ensayo TC Pick Up (grupo A).

11:39 a 11:59 3º entrenamiento TCM (grupo B).

12:03 a 12:23 3º entrenamiento TCM (grupo A).

12:27 a 12:42 Segundo entrenamiento TC Pick Up.

12:46 a 12:54 Clasificación TC P.Mouras (3º tercio).

12:57 a 13:05 Clasificación TC P.Mouras (1º tercio).

13:08 a 13:16 Clasificación TC P.Mouras (2º tercio).

15:30 a 15:38 Clasificación TC Pick Up (3º cuarto).

15:41 a 15:49 Clasificación TC Pick Up (4º cuarto).

15:52 a 16 Clasificación TC Pick Up (1º cuarto).

16:03 a 16:11 Clasificación TC Pick Up (2º cuarto).

16:16 a 16:24 Clasificación TC Mouras (3º tercio)

16:27 a 16:35 Clasificación TCM (1º tercio)

16:38 a 16:46 Clasificación TCM (2º tercio)

17:00 a 17:08 Clasificación TC Pick Up.

17:20 a 17:35 Primera serie TC P.Mouras (5 giros).

17:40 a 17:55 Segunda serie TC P.Mouras (5 vtas.).

Mañana domingo

Horarios Actividades en pista

9:05 a 9:20 Primera serie TC Mouras (5 vueltas).

9:30 a 9:45 Segunda serie TC Mouras (5 giros).

9:45 a 10 Primera serie TC Pick Up (5 vueltas).

10:05 a 10:20 Segunda serie TC Pick Up (5 giros).

11:55 a 12:25 Final TCP.Mouras (16 vueltas o 30").

12:30 a 12:50 Final TC Pista Pick Up (10 giros o 20").

13:05 a 13:30 Final TC Mouras (18 vueltas o 30 min.).

13:50 a 14:15 Final TC Pick Up (18 vueltas o 30 min.).