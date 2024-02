Comienza la acción para el piloto de nuestra ciudad, Franco Morillo

El piloto juninense Franco Morillo comienza una nueva temporada en la categoría TC Pick Up, cuya séptima temporada se inicia este fin de semana en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata.

El corredor de nuestra ciudad correrá con la Fiat Toro Nº 64 del equipo Puchik Racing, contando con la motorización del linqueño Marcelo "Machete" Esteban y con el asesoramiento técnico del Giavedoni Sport.

El Gran Premio Shell V-Power inicia el campeonato 2024 de una categoría en ascenso y en su séptima temporada desde su creación, en el ámbito de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

En cuanto a la "telonera" TC Pista Pick Up, iniciará su segundo campeonato anual y este fin de semana comparten la acción en el trazado platense las categorías TC Mouras, TC Pista Mouras y otras regionales.

Hoy sábado habrá ensayos de los TC Mouras y luego será el turno de las tandas de clasificación y las dos series del TC Pista Mouras.

Las TC Pick Up tendrán entrenamientos sabatinos desde las 9.15 y las 10.45, y a las 15.30 será la tanda de clasificación, en la cual Morillo espera terminar lo más adelante posible.

Mañana domingo, a las 8.40 y 9.05, las series del TC Mouras, a las 9.40 y a las 9.55 las dos series de las TC Pick Up, ambas a cinco vueltas; desde las 11.40, final del TC Pista Mouras (a 14 giros); a las 12.20, final de las TC Pista Pick Up (a diez vueltas o 20 minutos máximo); a las 12.55, final del TC Mouras (a 16 giros o 30 minutos) y desde las 13.40, final de las TC Pick Up, a 16 vueltas o 30 minutos máximo.