Valentín Langarica, el juninense que irrumpe en el karting zonal

Valentín Langarica tiene 11 años, nació en Junín, y este año se consagró tricampeón en los torneos zonales de karting: Interzonal, Karting del Salado y en el MotKart Centro.

El piloto local dialogó con Democracia sobre sus comienzos en la disciplina, sus recientes consagraciones y el apoyo que le brinda toda su familia en cada jornada fierrera. El juninense se refirió a cómo conoció el deporte automovilístico y señaló: “Un día, mi papá me llevó a ver una carrera de karting para ver si me gustaba y me encantó desde un principio. No conocía este deporte”.

Sobre su experiencia en la primera carrera, el joven contó: “Cuando terminé de correr la primera carrera de karting sentí mucha felicidad porque era la primera vez que me subía. Terminamos últimos, pero bien”.

En la misma línea, agregó: “Mi primera carrera fue en Salto, en la categoría Escuelita. En un principio, iba a correr en Karting del Centro, pero me invitaron en Fedenor y fui”. Langarica recordó cómo fueron sus inicios en este deporte zonal y aseguró que, en un principio, se sentía atraído por las motocicletas, pero su mamá no quiso que corriera en ellas.

“Mis inicios en el karting fueron en el 2020, en una prueba en Chivilcoy. La primera vez que vi correr a los karting sentí impresión por como doblaban”, indicó. “Al principio iba a correr en moto, pero mi mamá me dijo que no porque era un deporte muy peligroso”, comentó.

Sus consagraciones

El joven piloto local corrió, durante todo el 2023, en la categoría 110 Menor y 110 Junior, con rivales más grandes de edad. Sin embargo, esto no fue problema para Langarica, ya que se adjudicó las tres competencias que disputó.

El oriundo de Junín contó que “la primera vez que salí campeón fue este año y me enteré tres días después de la carrera. Lo llamaron a mi papá de la federación y le dijeron que habíamos salido campeones. Nos abrazamos y lloramos”. Cuando mencionó su segunda consagración del 2023, el joven señaló: “En el segundo torneo, estaba haciendo la nota del podio y viene mi papá y me dice que habíamos salido campeones. Sentí mucha emoción en ese momento”. Además, el juninense se refirió a las dificultades que tuvo que atravesar para lograr el tricampeonato y realizó un balance de su temporada.

“El último campeonato que salí ganador fue más difícil que los anteriores porque me descalificaron tres veces. No corrí en tres carreras, pero eso me dio fuerzas para seguir corriendo”, aseguró. “Conseguir estos tres campeonatos valen mucho porque competí contra chicos más grandes. Todavía no caigo que salí campeón tres veces”, expresó.

“Mi papá hace posible que yo pueda correr”

“Mi papá me acompaña a todos lados, él hace posible que yo pueda correr en karting y gracias a él pude superar mis expectativas este año”, dijo Langarica.

En la misma línea, contó: “No me imaginaba que en tres años iba a crecer todo lo que crecí. Los objetivos que me propuse para este año era terminar tercero en la tabla”. Además, el piloto de karting comentó que “tengo dos sponsors, Embrague del Oeste y Municipalidad de Junín. Ellos me ayudan a que pueda correr en cada fecha”.

Por otro lado, el joven local aseguró que el deporte no está activo en Junín y describió de qué manera se prepara antes de cada carrera. “El deporte no está activo en Junín porque no hay circuito. Siempre voy a estar a la espera de que se haga una pista para poder correr”, indicó. “No entreno, directamente voy a probar el karting y la pista un día antes de la carrera. Acá, en Junín, no hay circuito para entrenar”, sostuvo.

Su futuro

Langarica se refirió a su próximo año en el karting zonal y manifestó el objetivo que se trazó para el 2024: “El año que viene voy a correr en el categoría 150 y la meta que me propuse es hacer el primer podio en esa división”.

Por otro lado, el piloto de Junín aseguró que, dentro de unos años, se ve siendo piloto oficial de Luciano Dammiano y habló sobre Marino Werner, su referente dentro del automovilismo.

“Me veo siendo piloto oficial de Luciano Dammiano, él prepara kartings y me gustaría que prepare el mío”, expresó. “Dentro de unos años me veo corriendo en otros vehículos. Me gusta el TC2000. Mi referte es Mariano Werner, me gusta su forma de correr”, concluyó.