Lucas Gambarte: "Me gustaría ser uno de los pilotos que sea partícipe de la lucha por el título"

Este fin de semana, un día antes de lo habitual debido a la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13, habrá de presentarse la categoría Top Race (con sus tres divisiones) en el autódromo de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.

Correrán en el trazado de la vecina provincia el Top Race V-6, con sus "teloneras" Top Race Junior y Top Race Series, esta última con el piloto juninense Lucas Gambarte como uno de los grandes protagonistas.

Antes de viajar a Concepción, Lucas dialogó con Democracia e inicialmente señaló, en relación a como viene transitando para él y su equipo este certamen automovilístico: "Haciendo un análisis crítico y exigente, en líneas generales fue regular lo que hemos venido desarrollando, teniendo en cuenta los resultados a los que veníamos acostumbrados en las temporadas 2021 y 2022. En esta primera mitad de campeonato 2023, el funcionamiento nos sigue permitiendo mantenernos en el Top-5. La realidad es que por varios motivos no hemos podido redondear cosechas importantes de puntos en las fechas que transcurrieron, a pesar de haber hecho podios y haber podido lograr alguna victoria esporádica".

En cuanto al Ford Mondeo Nº 113 del equipo SDE Competición que conduce, Lucas expresó que "El funcionamiento del auto viene siendo bastante parejo. La base de puesta a punto que estamos utilizando suele caer bien en distintos tipos de circuitos y eso nos ayuda a estar siempre peleando en los puestos de punta, a pesar de que me gustaría que logremos dar un saltito de calidad que nos permita estar más firme y a la altura de los equipos más poderosos".

Luego, el joven y talentoso piloto local dijo: "Por como viene transcurriendo el año y la posición en la que me encuentro, tenemos que ser realistas y tener en cuenta que va a ser muy difícil que logre llegar a la última fecha con chances de ser campeón. Pero el objetivo siempre es ese y las expectativas están, es cuestión de lograr muchos puntos en esta etapa final y esperar que pierdan un poco de rendimiento los que están arriba mio en el actual campeonato del Series".

Sobre la competencia de este fin de semana, el deportista entrevistado destacó: "Para la carrera de Concepción del Uruguay, se aprovechó el tiempo entre fechas para realizar tareas de mantenimiento importantes en el auto, por lo que esperamos que todo funcione correctamente. Particularmente, es un circuito que tanto al auto como a mí nos cae muy bien, ya supimos lograr poles positions y victorias en años anteriores y eso nos motiva mucho".

Los candidatos al título de campeón

Avanzando en la charla y en relación a los principales candidatos al título, Gambarte analizó: "Claramente, tanto Diego Verriello como Lucas Bohdanowicz son pilotos que tienen buen presupuesto y grandes estructuras detrás, quienes se mostraron muy firmes y son los principales candidatos al título. También hay que tener muy en cuenta a Emmanuel Pérez Bravo, quien viene haciendo muy bien las cosas, sumando muchos puntos con un auto que a veces no es tan sobresaliente y competitivo como los que mencioné anteriormente. Y sin dudas, me gustaría ser también uno de los pilotos que sea partícipe de esa lucha por el título, pero como dije, para eso tenemos que hacer muy bien las cosas y no podemos perder más puntos".

A la hora de los agradecimientos, Lucas Gambarte manifestó: "Quiero agradecer a mi familia, al equipo SDE Competición y a todos los sponsors que nos vienen apoyando durante este año. Entre ellos a Chocrón Combustibles (Puma Energy), Parador 188, Indelplas, Biondini Sanitarios, Aceros Perkusic, Bringeri Hogar, Decarre asesores de seguros, Guibe Hnos., TyM Constructora Vial, Carpinella Hnos., Corvalán Climatización, Italsem, Grupo Testa, La Farola, La Catedral, Bava Agropecuaria, Transporte ServiBaires, Panadería Las III Bambinas, Carnes Aimar, Laboratorios Blocksal, Nutribón, Montanari, Juma Electric Neored, Aberturas Villegas, Toto Race Components y La Casa del Filtro. También a toda la gente de Junín que me alienta y que aporta su granito de arena para que podamos seguir compitiendo a nivel nacional", completó Gambarte.

Hoy se iniciará la actividad en la pista entrerriana

La actividad en pista para hoy y mañana, será la siguiente:

Hoy viernes:

Horarios Categorías/Actividades en pista

8.15 a 8.40 Top Race Series/Entrenamiento libre.

8.50 a 9.15 Top Race V-6/Entrenamiento libre.

9.30 a 9.55 T.Race Series/Entrenamiento grupo A.

10 a 10.25 T.Race Series/Entrenamiento grupo B.

10.35 a 10.55 Top Race Junior/Primer entrenamiento.

11.05 a 11.35 Top Race V-6/Primer entrenamiento.

11.50 a 12.10 T. R. Series/2º entrenamiento grupo A.

12.15 a. 12.35 T. R. Series/2º entrenamiento grupo B.

12.45 a 13.15 Top Race V-6/Segundo entrenamiento.

13.25 a 13.45 Top Race Junior/Segundo entrenamiento.

13.55 a 14.05 Top Race Series/Clasificación grupo B.

14.10 a 14.20 Top Race Series/Clasificación grupo A.

14.30 a 14.35 Top Race Series/Clasificación 1º al 5º.

14.45 a 14.55 Top Race V-6/Clasificación, todos juntos.

15 a 15.10 Top Race V-6/Clasificación del 1º al 10º.

15.20 a 15.25 Top Race V-6/Clasificación del 1º al 5º.

15.35 a 15.45 Top Race Junior/Clasificación 1ª carrera.

16.20 Top Race Series/Sprint a siete vueltas.

17.00 Top Race V-6/Sprint a diez vueltas.

17.30 a 17.40 Top Race Junior/Clasificación 2ª carrera.

Mañana sábado:

Horarios Categorías/Actividades en pista

10.00 1ª carrera T.R. Junior, 15 min.+ 1 vuelta.

12.10 2ª carrera T.R. Junior, 20 min. + 1 vuelta.

13.05 Carrera T. Race Series, 25 min.+ 1 vuelta.

14.15 Carrera Top Race V-6, 30 min. + 1 vuelta.