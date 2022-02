Nicolás Bulich y Francisco Panet comienzan el campeonato en Olavarría

El Turismo Pista inicia la temporada 2022 en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría con la presencia de dos pilotos juninenes, Pedro Nicolás Bulich, en la Clase Tres, y Francisco Panet, en la Clase Dos.

Ayer se realizaron los entrenamientos y Bulich hizo el tercer tiempo en la general con el Toyota Etios N° 8, en la tanda que se adjudicó Juan M. Damiani, con 1’35”514/1999, escoltado por Francisco Martínez, con 1´35”085/1000 y por el piloto de nuestra ciudad, con 1’36”085/1000.

Por su parte, Panet –con el Chevrolet Celta N° 72 del equipo PBK-, se colocó undécimo en el primer ensayo y luego del segundo, terminó 27° en la general.

Hoy sábado es el turno de las pruebas de clasificación por la mañana y de las series por la tarde, mientras que mañana se correrán las finales.

Se confirmó además que la segunda fecha se disputará el fin de semana del 4, 5 y 6 de marzo en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El cronograma de hoy y mañana

El cronograma de las tres categorías del Turismo Pista para hoy y mañana en Olavarría es el siguiente:

Hoy sábado:

Horarios Categorías/Actividades en pista-

9:30 a 9:40 Clase 1, clasificación – grupo A.

9:45 a 9:55 Clase 1, clasificación – grupo B.

10 a 10:10 Clase 1, clasificación – grupo C.

10:20 a 10:30 Clase 2, clasificación – grupo A.

10:35 a 10:45 Clase 2, clasificación – grupo B.

10:50 a 11:00 Clase 2, clasificación – grupo C.

11:10 a 11:20 Clase 3, clasificación – grupo A.

11:25 a 11:35 Clase 3, clasificación – grupo B.

11:40 a 11:50 Clase 3, clasificación – grupo C.

13:10 Clase 1, 1° serie – a 6 vueltas

13:40 Clase 1, 2° serie – a 6 vueltas

14:10 Clase 2, 1° serie – a 6 vueltas

14:40 Clase 2, 2° serie – a 6 vueltas

15:10 Clase 3, 1° serie – a 6 vueltas

15:40 Clase 3, 2° serie – a 6 vueltas

Mañana domingo

Horarios Categorías/Actividades en pista

10:10 Clase 1, final a 13 giros o 25 min.

11:05 Clase 2, final a 15 vueltas o 30’.

12 Clase 3, final a 15 giros o 30 min.

