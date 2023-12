El piloto juninense Francisco Panet aspira a cerrar la temporada 2023 siendo subcampeón

El joven piloto juninense Francisco Panet buscará cerrar el próximo fin de semana en el autódromo de La Plata una buena temporada 2023 en la Clase Dos del Turismo Zonal Pista de automovilismo.

"Fran" buscará obtener el subcampeonato, secundando al ya coronado Gustavo Marielli y en el circuito "Roberto Mouras" platense, el de nuestra ciudad querrá superar el último escalón rumbo a su objetivo de quedarse con el segundo puesto anual de la divisional y para ello, su equipo está ultimando detalles para terminar los trabajos para la última fecha del 2023.

Luego de la rotura del motor titular en carrera, se trabajó en la recuperación de ese elemento, como también en el reemplazo de lo dañado en aquella situación vivida en la que una piedra levantada por el líder, Gustavo Marielli, rompió el radiador y el distribuidor cuando iba al ataque por la punta de la carrera.

"Un gran año"

En la antesala de la prueba final del año, Panet dijo que “Se termina un gran año dentro de una categoría muy competitiva y que desde lo personal me deja un balance positivo, por todo lo aprendido y por la experiencia que pude sumar teniendo continuidad para conocer mejor el auto y sacarle su mejor rendimiento. Faltó por ahora la victoria, pero queda una posibilidad más (esta última carrera) y junto a todo el equipo la vamos a aprovechar, como para cerrar el año de la mejor manera y defendiendo el segundo lugar en el campeonato. Queda simplemente agradecer todo el trabajo de Fernando Canatta y de Mario Morvillo en el chasis, de Leandro Lamuedra en el motor y el apoyo de todos y cada uno de los sponsors que hicieron posible que podamos correr en la categoría, formando una gran base para el año próximo donde iremos por nuevos objetivos. También a mi familia y a mis amigos que me acompañaron toda la temporada y a toda la gente de Junín, que siempre está apoyando", señaló Panet, candidato principal a quedarse con el subcampeonato de la clase menor del TZP en el “Gran Premio Pinturerías Gastón”.

Ampliando conceptos, dijo a Democracia que "Fue un año excelente en cuanto a lo personal, ya que pude sumar mucha experiencia arriba de un auto y logré muchos podios, pole position y ganar series, así que por ahora solo me faltó la victoria en una final, pero fue mucho más de lo que esperaba cuando arranqué este año".

Luego de considerar que "El auto (Chevrolet Celta Nº 36) funcionó excelente y en cuanto a competitividad, estuvo a la altura todas las carreras. Quizás pecamos un poco con la potencia del motor y ahí estuvo la diferencia con el campeón", el piloto de nuestro medio expresó: "Me preparo muy bien para la última carrera, ya con toda la experiencia de este año, estoy físicamente y mentalmente excelente, así que espero que sea un buen fin de semana, para terminar arriba el año. Al circuito de La Plata ya lo conocemos muy bien, porque corrimos gran parte del campeonato ahí, así que me cae bien y siempre andamos rápido allí".

"Puede darse la victoria"

Luego, reconoció que "Se me escapó por poco la última carrera, ya que teníamos grandes chances de ganarla, pero un problema ajeno a nosotros nos impidió que eso suceda. Para esta última, tengo fe que puede darse la victoria", se esperanzó.

Manifestó tras ello Panet que "La realidad es que uno siempre quiere ser el mejor y terminar con el '1' a fin de año, pero pensando en frío, antes de arrancar el año no me imaginaba este panorama, de haber podido pelear por el campeonato en mi primer año completo en la categoría, así que la verdad es que estoy conforme, ya que me propuse sumar la mayor experiencia posible para el futuro, un objetivo que ya está cumplido".

Más adelante, el piloto que tuvo sus inicios en el karting, dijo a este medio: "Gustavo Marielli hizo un gran año, es un merecido campeón, pero la verdad es que le salieron todas. De mi parte, creo que no era imposible ganarle, padecimos un poco con el motor en algunas carreras, en otras errores míos por falta de experiencia y ahí estuvo la diferencia que sacó (Marielli), pero en velocidad -cuando estuvo todo en condiciones-, lo corrimos de igual a igual.

Para el 2024 estamos analizando varias cosas, estamos viendo si seguir un tiempo más en el Zonal Pista, pero la verdad a mi me encantaría poder ir al Turismo Pista Clase 2, ya que hoy me siento con la experiencia y las condiciones necesarias para hacerlo. También hay otras opciones, como el Top Race Junior, categoría a la cual me gustaría sumarme. Obviamente, lo más complicado es juntar el presupuesto, así que va a ser un verano bastante movido para mi equipo y para mi", comentó sonriendo.

Cerrando la charla con Democracia, Francisco comentó: "Por suerte, este año pudimos contar bien con el presupuesto gracias a mis publicidades que me dieron una mano grande y a mi viejo (Alejandro), quien me dio un gran apoyo, pero si queremos dar el salto a nivel nacional hay que trabajar muy duro para conseguirlo, ya que es el doble o triple más caro que correr en el Turismo Zonal Pista, pero con trabajo y dedicación todo se consigue", completó "Fran" Panet.