“Continuar con este proyecto y encararlo con la mente puesta en lograr el campeonato”, dijo Lucas Gambarte

Una nutrida incorporación de pilotos tendrá la división Top Race Series para esta temporada 2022, a iniciarse el último fin de semana de febrero junto al Top Race V-6 y la otra “telonera”, el Top Race Junior.

Uno de los principales aspirantes a luchar por los primeros puestos es el juninense Lucas Gambarte, de buen campeonato 2021 y quien buscará sumar puntos, desde la prueba inicial a disputarse el domingo 27 venidero en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí, entre otros, tendrá como competidor a un colega ecuatoriano, Christian Vallejo Schwarzenbach, quien llega al Series luego de sumar experiencia en el Junior en 2021, y esta temporada correrá en el Series junto al LFB Racing Team.

Gambarte se viene preparando junto a su equipo, cuya cabeza es su padre, Alfredo Gambarte, para ir en busca del título del TRS, una categoría en franco ascenso de acuerdo a lo demostrado en la última temporada.

Satisfecho por la temporada 2021

Entrevistado por Democracia, Lucas destacó inicialmente que “El balance de la temporada 2021 fue muy bueno, ya que tuvimos un gran desempeño en casi todas las fechas, peleando siempre los puestos de punta, logrando varios podios y cerrando el año con una gran carrera en Concepción del Uruguay. Allí, gané la clasificación, el Sprint y la carrera final (luego por un recargo terminé segundo) y obteniendo el tercer puesto en la general del campeonato. Nos quedamos con un leve sabor amargo de saber que de no haber sido por algunos toques y abandonos en las finales, podríamos haber peleado por el título hasta la última fecha, pero igual estamos satisfechos con la experiencia que adquirimos y vamos por más en 2022”.



Continúa con el SDE competición

Sobre lo que se viene, el joven y talentoso piloto de nuestra ciudad –quien tripulará el Ford N° 113-, comentó: “Este 2022, sin dudas, va a ser un año nuevamente complicado desde la parte económica, pero esperamos poder continuar con este proyecto y encararlo con la mente puesta en lograr el campeonato del Top Race Series, una categoría que está creciendo mucho en nivel y en cantidad de pilotos. En ella me siento muy cómodo y con la experiencia necesaria para pelear firmes por el “1”. Con respecto al equipo y al auto, todavía falta acordar algunos detalles, pero en principio continuaríamos con todo igual. Seguiríamos con el mismo auto del año pasado del equipo SDE Competición, con el mismo grupo de mecánicos, y en lo que respecta a la puesta a punto del chasis y los amortiguadores voy a seguir haciéndolos yo mismo con una gran ayuda por parte de mi tío Mariano Ponce de León, quien me aporta toda su experiencia y conocimientos, que trae de trabajar en el Turismo Carretera junto a Gabriel, mi otro tío”.

Volviendo al tema presupuestario, siempre complicado en tiempos de crisis económica nacional, el corredor de Junín expresó: “El armado del presupuesto cada año es la parte más complicada que nos toca afrontar. Estamos trabajando para intentar sumar empresas que nos apoyen en este proyecto, para lograr cubrir los gastos de cada fin de semana de carrera, que como cada nueva temporada van a sufrir un aumento al cual se nos está haciendo muy difícil llegar. No tenemos confirmada la continuidad en todo el certamen por ese motivo, por lo que decidimos ir a la primera fecha en busca de buenos resultados, que nos posibiliten mostrarnos en los medios de todo el país y así poder contactarnos con más gente que esté interesada en apoyarnos y mostrar sus publicidades a nivel nacional”.





Los trabajos en el auto de carrera

Sobre el auto que va a tener para encarar con todo este campeonato del Series, el entrevistado dijo: “Con respecto a los trabajos en auto, ya se le está haciendo una revisión general y mucho más profunda que la que se le hace entre carreras. Se aprovecha este tiempo de verano para revisar todo minuciosamente en el taller del equipo en Santiago del Estero, y acá -en Junín-, ya tenemos los amortiguadores en el taller del Ponce de León Racing, para hacerles un service bien completo de cara a esta nueva temporada”.

En el final de la charla con Democracia, Lucas Gambarte hizo llegar un amplio agradecimiento a quienes “me acompañaron durante el año 2021 y que nos van a seguir apoyando este 2022”. Al respecto, destacó “A mi familia, a mi novia, a todo el equipo SDE Competición, al ’Pelado’ Roberto Alonso, ya que sin su ayuda de siempre esto no sería posible; por supuesto a toda la categoría, ya que nos hacen sentir muy cómodos y a todos los sponsors que hacen posible mi participación. Ellos son: Chocrón Combustibles (Puma Energy); Parador 188; Indelplas; Biondini Sanitarios; Aceros Perkusic; Bringeri; Decarre Asesores de Seguros; Guibe Hnos.; TyM Constructora Vial; Carpinella Hermanos; Corvalán Climatización; Cro-Bar Comisiones; Grupo Testa; La Farola; La Catedral; Zinguería 10 + 10; Transporte Servi Baires; Panadería Las III Bambinas; Carnes Aimar; Laboratorios Blocksal; Nutribón; Montanari; Juma Electric Neored; Aberturas Villegas: Toto Race Components; La Casa del Filtro y a toda la gente de Junín que me brinda su apoyo carrera tras carrera”, cerró la entrevista Lucas Gambarte.