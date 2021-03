El gran presente de Morillo: el campeón del Top Race Series prepara su debut en el TC Pick Up

Franco Morillo disfruta en Junín de unos días de descanso, luego de su consagración como campeón, el último día de febrero pasado, en el Top Race Series 2020. Apenas empieza a cerrar la etapa y a la vuelta de la esquina ya lo espera su próximo desafío: su debut en el TC Pick UP, el domingo 21, en escenario a definir.

Mientras se prepara para ese momento, dialogó con Democracia sobre lo que dejó la temporada pasada, atravesada por la crisis sanitaria del COVID-19, que afectó su rendimiento deportivo, como el de la mayoría de sus competidores.

"El balance es muy positivo, tuvimos un año con altibajos y creo que podríamos haber llegado a la definición más tranquilos, pero el automovilismo es así. Afortunadamente, funcionamos muy bien en las últimas carreras y eso nos permitió festejar", comentó Morillo, que logró levantar el título de campeón luego de un final cerrado, en la última fecha, mano a mano con su principal contendiente, Stéfano Di Palma.

"Llegamos a la carrera del domingo con la única opción de ganar para lograr el campeonato. No estábamos del todo firme en la previa, pero hicimos algunos cambios que le vinieron muy bien al auto y salimos. Tratamos de aguantar a Di Palma, sabíamos que el que llegara adelante era campeón y se dio para nuestro lado", relató.

El recibimiento en Junín, luego de la conquista, fue otra de las postales inolvidables del día de la coronación y un broche de oro para una etapa exitosa en la trayectoria del piloto juninense. "Siempre lo digo, estoy eternamente agradecido a los juninenses y es reconfortante haberles podido regalar esta alegría. Me puso muy feliz el recibimiento", expresó.

Carrera contra el tiempo

El estreno en el TC Pick Up está muy cerca para Morillo, cuando recién comienza a disfrutar del título obtenido.

"Estamos trabajando con la camioneta, un poco a contrarreloj, porque al terminar recién el Top Race Series, no tenemos demasiado tiempo. Pero estoy feliz de ser parte de esta categoría, voy a tomar las primeras carreras como aprendizaje, algo distinto a lo que vengo acostumbrado", aseguró, sin dejar de tener como norte la posibilidad de pelear también allí por cosas importantes.

"Como siempre lo hago, busco ir de menos a más, pero siempre pensando en sacar buenos resultados. Esta categoría fue pensada para los pilotos de TC, por lo que la exigencia va a ser máxima, y hoy mi único pensamiento es rendir bien en el TC Pick Up, siempre aspirando a más", finalizó.