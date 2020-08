Francisco Rodríguez Papaleo: "Mi expectativa es tratar de lograr los mejores resultados posibles"

El juvenil piloto de Junín, Francisco Rodríguez Papaleo, quien tuvo un destacado paso por el karting zonal, debutó el año pasado (con 14 años) en la categoría Fórmula Renault 1400 c.c. de la Federación Deportiva Norte (Fedenor) de automovilismo.

Cuando comenzaba a afirmarse en esta veloz categoría, la pandemia del coronavirus hizo que llegara el "parate" para el corredor de nuestra ciudad y el resto de los participantes y al respecto, Rodríguez Papaleo señaló a Democracia:

"Este año solo pudimos correr una fecha del campeonato. Fue en el circuito de la ciudad de Colón (Buenos Aires) y, en esta fecha, no pudimos lograr un buen rendimiento debido a una falla en la caja. Tuvimos que salir el día sábado a clasificar sin probar y en la final el domingo, largué en la ultima posición y pude remontar y terminar séptimo. Luego de esa carrera, ocurrió todo lo que es de público conocimiento (la irrupción del Covid-19) y se suspendió toda competición".



Busca mejorar el rendimiento del auto de f.R.

Seguidamente, el entrevistado manifestó: "Durante esta pandemia, estuvimos con el equipo trabajando en el auto, de a poco, ultimando detalles y cambiando cosas para mejorar el rendimiento. Esperemos la reanudación del campeonato, aunque aún no hay novedades, porque si bien ya están los circuitos habilitados para poder probar (por caso el autódromo de la ciudad de 9 de Julio), solo es para los pilotos de las localidades donde están dichos circuitos".

"Si es posible correr alguna carrera este año, mi expectativa es tratar de lograr los mejores resultados posibles. Esto es, tratar de estar siempre adelante, si bien solo tengo cuatro carreras disputadas en esta categoría, en cada una traté de ir aprendiendo para mejorar; ya sea en lo referente al auto y yo en el manejo, ya que mi experiencia es muy poca, hasta el momento" Francisco Rodríguez Papaleo finalizó haciendo llegar un: "Agradecimiento a toda mi familia, que siempre me apoya, y todos estamos esperando con ansias la reanudación del campeonato".