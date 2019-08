Francisco Rodríguez Papaleo aspira a correr en una categoría nacional de automovilismo

Francisco Rodríguez Papaleo, joven piloto juninense, se ha venido destacando en los campeonatos de karting –categoría 150 c.c.- en los que ha estado compitiendo y apunta a seguir creciendo como volante, estando entre sus objetivos cercanos poder competir en automovilismo, en las Fórmulas de la Federación Deportiva Norte de Automovilismo (la Fedenor).

Tiene 14 años (nació en nuestra ciudad el 14 de diciembre de 2004), es hijo de José Rodríguez y Fernanda Papaleo, tiene una hermana (Franchesca) y está actualmente cursando los estudios secundarios, teniendo como objetivo en este rubro seguir a carrera de ingeniero industrial.

Consultado por “Democracia” sobre cómo nació su pasión por los kartings y autos de carrera, dijo:

“Desde muy pequeño, mi abuelo me llevaba para presenciar las carreras de las Fórmulas Zonales, cuando competía mi tío, Diego Martín Papaleo. Cada viaje, cada competencia, me fue haciendo soñar poder algún día intentar hacer los primeros pasos en el automovilismo.

La mejor escuela, sin dudas, para el automovilismo es el karting, ya que allí surgieron los mejores pilotos de la Argentina y por eso, comencé a hacer los primeros pasos en ella. En el año 2013 fue mi debut, en la categoría 110 c.c. directos.

Un año más tarde, en 2014, tuve la suerte de salir campeón en esta categoría. Además, en diciembre de 2014, participé en el torneo de verano en los kartódromos de asfalto de Arrecifes y Junín, teniendo la suerte de ser subcampeón”.

Pilotos preferidos

Tras comentar que “En 2015 ascendí a la categoría 110 c.c. con cambios y terminé cuarto en el campeonato. Un año más tarde, me pasé a la categoría en la que actualmente estoy compitiendo hasta ahora, la de 150 c.c. con cambios, siendo el más juvenil de la categoría, porque participan corredores de 15 a 25 años. Pero me sirve como experiencia y aprendizaje constante para mi futuro. Ya gané en seis oportunidades desde que comencé y logré estar en varios podios”.

“Es difícil elegir un piloto local, porque hay realmente muy buenos, entre ellos Gabriel Ponce de León, Federico Pérez, Nicolás Bulich, Franco Morillo, Lucas Gambarte, Ignacio Spiga y muchos pilotos a nivel zonal. Son todos referentes y amigos para mí. A nivel nacional, me gustan Matías Rossi y Norberto Fontana, mientras que en lo internacional, mi preferido es Lewis Halmiton”.

En cuanto a cómo es su estilo conductivo, Rodríguez Papaleo reconoció:

“Normalmente lo charlamos con el equipo y a veces dialogo con algunos pilotos de experiencia. Según el circuito, a veces da para ir de punta y en otras para hacer una carrera más tranquila y pensante.

Aunque recién tengo 14 años, la idea es ir de a poco, como me pasó en el comienzo en el karting, así que del mismo modo voy a intentar ir adquiriendo experiencia en autos de Fórmula. La idea de la gente que me acompaña desde el comienzo es hacerlo en el transcurso de esta temporada, en un auto de la Fórmula 1400 en la Federación Norte (Fedenor), que se corre en los autódromos de Baradero, Arrecifes y Colón.

Si realmente crezco como piloto en esta y la próxima temporada, trabajaremos para el presupuesto, para intentar en categorías a nivel nacional. Ese es el sueño que tuve desde el comienzo”.

Se va a crear la Peña “El Nene”

También, el ascendente piloto comentó que “Está trabajando en ese objetivo la productora con la cual llegamos a un arreglo. El auto es un Fórmula 1400 Crespi, que tendrá motorización de Sebastián Perchante y en la parte chasis trabajará mi tío, Diego Papaleo.

La idea es presentar el auto en el mes de septiembre donde estaríamos haciendo la fundación de la Peña ´El Nene´, que llevara este nombre. Espero ir dando los pasos lógicos para llegar a cumplir mi sueño, de llegar algún día a correr en una categoría nacional”.

Por mi juventud, tengo muchísimas cosas para aprender. Escucho a la gente que me rodea, que me ayuda, que me quiere y me guía, siendo mi principal objetivo estudiar y mi sueño y mi pasión siempre va a ser el automovilismo. Para eso me privo de algunas cosas, me alimento y descanso las horas adecuadas y me entreno en el ´Gym Flex´, con mi profesor Diego. También me entreno en el Club Sarmiento, con mi profesor Omar. Además, cuando puedo entreno con el simulador para mantenerme de la mejor forma, como también competir toda la temporada”.

Mi eterno agradecimiento es a mi abuelo, Rafael Papaleo, a mi tío Diego, a Sergio Catellani (colaborador incansable), a Sebastián Perchante, quien se esfuerza por darme un motor competitivo, a mis amigos, a mi familia y a las empresas y comercios que me acompañan desde el comienzo. También a mi productor, Luis Santillán, quien está trabajando para permitirme tener un progreso enorme”, concluyó.