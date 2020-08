El Gobierno no autorizó el regreso del TC para el domingo

El Turismo Carretera no podrá correr el domingo en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, como había planeado, luego de que el Gobierno nacional le negara el permiso porque "no están dadas las condiciones" para el regreso de la competencia en el marco de la pandemia de coronavirus.

Así lo informó esta tarde, a través de un comunicado, la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

"Luego de tomar contacto con las autoridades del Gobierno de la Nación, estas le manifestaron a la Comisión Directiva de la ACTC que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana del 29 y 30 de agosto, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata", expresó.

La categoría puso en marcha días atrás el protocolo sanitario para el regreso paulatino de la actividad. En el propio Mouras platense, así, pilotos, integrantes de los equipos y trabajadores de la organización se sometieron a los tests de detección de Covid-19.

Fueron en total 300 pruebas iniciales, de las que siete resultaron inicialmente sospechosas.

"De los siete casos detectados ayer, tres fueron aislados y enviados a hisopar por sospechosos; ninguno es piloto y uno solo es miembro de un equipo. El resto pertenece a la organización", puntualizó hoy la ACTC en otro parte de prensa.