Nicolás Troset ganó la segunda carrera y lidera el campeonato

Nicolás Trosset, el piloto de Dodge, se adjudicó el domingo la final del Turismo Carretera Virtual en el circuito de Toay (La Pampa) y los jóvenes Fernando Iglesias (Torino) y Otto Fritzler (Ford) completaron los puestos del podio, respectivamente.

La pole position quedó en manos de Agustín Canapino, el primer ganador de este certamen, en la cita que abrió la competencia en el autódromo de Concordia, el domingo 29 de marzo pasado. El arrecifeño largó en la primera serie junto a su coterráneo Trosset. El representante de Dodge le arrebató el liderazgo a Canapino, pero el campeón se repuso y rápidamente marcó el ritmo para adueñarse de la batería, por delante de Trosset, Juan Tomás Catalán Magni, Leonel Pernía y Otto Fritzler, respectivamente.

Matías Canapino, el hermano menor de Agustín, y Juan Cruz Benvenuti (Torino) partieron desde la primera fila en la segunda batería. Una frenética disputa los tuvo a los dos como protagonistas junto a Facundo Ardusso, el santafesino de Las Parejas.

Ardusso logró el triunfo, escoltado por Canapino; Benvenuti, Sergio Alaux y Marcelo Agrelo completaron las primeras cinco colocaciones.

Un toque entre Agustín Canapino y Ardusso los dejó alos dos pilotos, en el comienzo de la carrera, fuera de la pelea por la punta. Trosset heredó la primera colocación y fue alternando ese lugar con Pernía (Torino) y Matías Canapino, respectivamente.

A falta de cinco giros para el final de la carrera –estipulada a 18 vueltas- Pernía y Matías Canapino fueron a la chapa: el tandilense debió ingresar a boxes para reparar su unidad, mientras que el arrecifeño se vio perjudicado en el clasificador y, posteriormente, fue sancionado.



Así fue como Trosset, desde el tercer lugar, aprovechó para quedar como puntero de la prueba, por delante de Benvenuti y Fernando Iglesias.

El “Morro”, que había avanzado once posiciones en la serie, culminó segundo luego de dar cuenta del neuquino y también dio el zarpazo, en el desenlace, Otto Fritzler (a bordo del Ford de Moriatis), que llegó en el tercer escalafón tras un prolijo manejo a lo largo de la competencia.

Trosset, que había hecho podio en Concordia, ganó en Toay y se erige como puntero de la Copa "TCenCasa" del Turismo Carretera. Iglesias y Fritzler, ambos pilotos del T.C. Mouras, consiguieron su primer podio en esta especialidad virtual, cuya tercera prueba se disputará el domingo 10 de mayo, con el circuito de San Juan como elegido para esta carrera desde simuladores de "La Máxima".

Corre Franco Morillo Hoy, desde las 18, el piloto juninense Franco Morillo participará de una competencia virtual en la plataforma iRacing (iracing.com).

Sobre la carrera, en diálogo con Democracia, el corredor comentó: "Es una competencia a veinte vueltas, dura unos 45 minutos, más o menos.

También hay una tanda de clasificación de diez minutos y dos tandas de pruebas oficiales de 25 minutos cada una".

Añadió: "Los autos son BMW y Ferrari. Es muy entretenido.

Yo tengo todo armado en casa, la butaca, la pedalera y la caja secuencial con levas al volante".

"En el campeonato van a correr varios pilotos conocidos, creo que va a estar Agustín Canapino, varios pilotos del TC Mouras y muchos pilotos extranjeros. Yo hace poco que intervengo en estas competencias, me bajé el programa recientemente y ahora con esto de la cuarentena me sirve para mantenerme un poco activo", completó el juninense que interviene en el campeonato nacional de la categoría Top Race Series.