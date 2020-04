Cómo afectó el coronavirus al deporte motor

La pandemia del coronavirus también ha afectado mucho al deporte motor y este es el repaso de las competencias de automovilismo y de motociclismo que el Covid-19 obligó a cancelar y/o reprogramar en distintos países del mundo:

Mes de abril

MotoGP: Se postergaron los Grandes Premios de Italia y Cataluña. Estas competencias estaban previstas para el 31 de mayo y el 7 de junio, respectivamente.

Súper GT Japonés: La temporada 2020 empezaría el fin de semana del 11 y 12 de julio en el circuito de Okayama.

FIA WEC: El Campeonato Mundial de Resistencia volverá al ruedo con las 6 Horas de Spa-Francorchamps el sábado 15 de agosto.

MotoGP: El Gran Premio de Francia, que debía tener lugar del 15 al 17 de mayo, en el histórico circuito de Le Mans fue aplazado.



Mes de marzo

Súper GT Japonés: Decidió suspender las carreras que pertenecían a la segunda y tercera fecha del calendario, en Fuji y Suzuka, respectivamente.

MtoGP: Gran Premio España, que debía disputarse en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto del 1 al 3 de mayo, fue pospuesto y sin nueva fecha prevista.

IndyCar: La 104ª edición de las 500 Millas de Indianápolis no se disputará en mayo como es tradición a causa del coronavirus. Sus organizadores y los de la serie estadounidense confirmaron que la acción en el óvalo del Indianápolis Motor Speedway se concentrará en agosto con el domingo 23 como día de la prueba.

DTM: La categoría alemana de turismo pospone sus primeras 5 rondas, el campeonato comenzaría en Norisring en julio y acabaría en Monza en noviembre.

Superbike: La cita de Assen, Holanda, fue aplazada para el fin de semana del 21 al 23 de agosto.

Rally Mundial: Se aplazan los Rally de Portugal e Italia (21 al 24 de mayo y 4 al 7 de junio, respectivamente). Los organizadores del Rally de México modifican el programa y anticipan el final tras la segunda etapa, ante las restricciones de los viajes desde y hacia dicho país.

Fórmula 1: El Gran Premio de Azerbaiyán, que se iba a disputar el 7 de junio, fue pospuesto.

Rally Argentino: Anuncia que la segunda fecha programada en Tafí del Valle, Tucumán, entre el 3 y 5 de abril, no se realizará en dichos días, y espera reprogramarla una vez que se retome la actividad.

Fórmula 1: Aplaza los Grandes Premios de Holanda (programado originalmente para el 3 de mayo), España (10/05) y Mónaco (24/05). Así, la pandemia suspendió las siete primeras fechas del calendario. Según el calendario actual, es por tanto el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú el 7 de junio, el que podría abrir la temporada.

Cross Country: El gobierno de Marruecos y la organización del Merzouga Rally decidieron suspender por completo la carrera que tenía previsto llevarse a cabo del 25 al 29 de mayo. A pesar de ello, la prueba que es organizada por David Castera, actual director del Dakar, ya tiene fecha para 2021, del 14 al 18 de mayo. Por su parte, el Merzouga Rally, que se iba a disputar del 25 al 29 de mayo en Marruecos, fue cancelado.

24 Horas de Le Mans: El Automóvil Club del Oeste (ACO) confirmó que la 88ª edición de la mítica competencia se disputará entre el 19 y 20 de septiembre por la pandemia del coronavirus.

Fórmula 1: El Gran Premio de Mónaco se canceló después que sus organizadores decidieran no aplazarlo. Además, acordaron aplazar para 2022 el cambio reglamentario técnico que tenía previsto implementar el año que viene. También la Federación Internacional de Automoviliosmo (FIA) decidió adelantar las vacaciones de verano para los equipos con el fin de liberar el mes de agosto para recuperar las fechas canceladas por la pandemia.

La Comisión Directiva del ACA difundió un comunicado en el cual informa que todas las competiciones que están bajo su fiscalización quedan suspendidas hasta el 31 de marzo.

WTCR: El ADAC (Automóvil Club Alemán) y los organizadores de las 24 horas de Nürburgring postergaron la competencia prevista entre el 20 y 24 de mayo para el fin de semana del 24 al 27 de septiembre. Además, se suspende la carrera de Hungría prevista para el 26 de abril.

NASCAR: La categoría estadounidense decidió cancelar toda su actividad hasta el 3 de mayo con la intención de reanudar en Martinsville. A pesar de ello, esperan poder reprogramar todas las carreras afectadas.

FIM Bajas: Tras evaluar la situación sanitaria se resolvió con la Federación Portuguesa de Motocicletas, el Royal Motorcycle Club de Jordania, y la Organización de Automovilismo de Emiratos Árabes Unidos que se disputarán las carreras Baja do Pinhal, Serta (POR / 27 -29 de marzo), la Baja Dubai (EAU / 02-04 de abril) y Jordania Baja, Aqaba (JOR / 16-18 de abril), las cuales se posponen hasta nuevo aviso.

W Series: La categoría de monopostos exclusiva para mujeres canceló los test de pretemporada en Valencia. La primera fecha de la temporada sigue en pie para el 29 y 30 de mayo en el circuito Igora Drive en Rusia.

CODASUR: Posterga la realización del Campeonato Codasur de Karting, siendo tentativamente las fechas del 2 al 5 de septiembre de 2020 para su concreción.

TC Pick Up: La ACTC anuncia la cancelación de la competencia en La Plata, en donde la categoría de camionetas iba a realizar su primera fecha. Tampoco se disputará la tercera prueba de TC Mouras y TC Pista Mouras.

Gran Bretaña: Aplaza el inicio de todos los calendarios de pista, rally y karting hasta el 30 abril.

FIA WEC: El Campeonato Mundial de Resistencia aplazó las 6 Horas de Spa para más adelante. La cita estaba prevista para el próximo 25 de abril. Después de Spa, solo quedarían las 24 horas de Le Mans, programadas para los días 13 y 14 de junio, dentro del calendario 2019/20. También se canceló la carrera de Sebring prevista para el 20 de marzo por las medidas tomadas por Estados Unidos, restringiendo vuelos desde Europa. La fecha no será reprogramada.

Stock Car Brasileño: Siguiendo los pasos de la Confederación Brasileña de Automovilismo (CBA), que decidió suspender las carreras en Brasil por tiempo indeterminado, la categoría postergó su inicio de torneo, que estaba previsto para el 12 de abril en Velopark.

Motociclismo: El TT Isla de Man fue cancelado debido a la inestabilidad social y económica causada por el coronavirus. Se iba a realizar entre el 30 de mayo y el 13 de junio.

Cross Country: El Silk Way Rally, que integra la Copa Mundial de la FIA y el Campeonato Mundial FIM, cambió su recorrido y canceló las etapas que se iban a disputar en Kazajstán y China. La prueba se realizará íntegramente en Rusia del 3 al 11 de julio.

Uruguay: El Automóvil Club del Uruguay suspende todas las actividades hasta nuevo aviso. Esto impedirá comenzar el campeonato de Superturismo y otras categorías en El Pinar, el 29 de marzo

Turismo Carretera: Concordia decide no organizar la competencia del 29 de marzo.

Súper T.C. 2000: Se posterga el inicio del campeonato, programado en "El Zonda - Eduardo Copello" de San Juan.

Stock Car Brasileño: Anuncia que la Carrera de las Duplas, prevista para el 29 de marzo en Goiania, se posterga hasta el 22 de noviembre.

Fórmula E: La categoría anuncia la suspensión de la temporada por dos meses. Las carreras de París (Francia), Seúl (Corea del Sur) y Jakarta (Indonesia) fueron afectadas con la medida.

Fórmula 1: Se aplazaron los Grandes Premios de Bahrein (22/03) y Vietman (05/04). La FIA y la Corporación del GP de Australia cancelaron la carrera. Fue después de las presiones que llegaron cuando se iban a realizar los primeros entrenamientos. La noche anterior, los equipos solicitaron la cancelación. McLaren había decidido irse del GP porque miembros del equipo dieron resultado positivo al test de coronavirus.

NASCAR e IndyCar: Cancelan las carreras de Atlanta (15/03) y Homestead (22/03) para la categoría de turismo, y San Petersburgo (15/03) para la de monopostos. Las carreras de Atlanta (15/03) y Homestead (22/03) se disputarán sin público.

40º Rally Argentina 2020: Los organizadores del WRC anunciaron el aplazamiento de la carrera que tenía fecha entre el 23 y 26 de abril en las sierras de Córdoba y era válido por el Campeonato Mundial y Sudamericano. Además, el ministerio de Deportes y Turismo y el ministerio de Salud de la Nación deciden suspensión preventiva de la presencia de público en todos los espectáculos deportivos masivos por tiempo indeterminado.

Rally Sudamericano: Postergan el Rally Trans Itapúa en Paraguay fijado originalmente a la semana del 29 de marzo, inicio del torneo de CODASUR.

MXGP: El Motocross modifica fechas europeas: España pasa del 19 de abril al 11 de octubre, Portugal pasa del 26 de abril al 18 de octubre.

Stock Car: Se prohíbe la participación de extranjeros en la carrera de duplas con pilotos invitados del 29 de marzo en Goiania, Brasil.

Cross Country: La Baja Jordania pautada para la semana del 18 de abril fue pospuesta sin fecha aparente. También el Desafío del Desierto de Abu Dhabi organizado para la semana del 26 de marzo fue postergado. Arabia Saudita cancela la Baja Riad, que se correría el 8 de abril.

Superbike Argentino: Por nuevas restricciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la apertura del campeonato argentino de motociclismo de velocidad canceló la cita del 28 y 29 de marzo en el autódromo de Buenos Aires.

MotoGP Argentina 2020: Se posterga el GP de Argentina en Termas de Río Hondo. Pasa del 19 de abril a ser la penúltima carrera del año el 22 de noviembre. Esto obliga a mover -nuevamente- una semana adelante el GP de Valencia, cierre de temporada el 29 de noviembre. Se pospone el GP de las Américas en Austin, Estados Unidos, previsto para el 5 de abril pasado para ser disputado el 15 de noviembre. Valencia se mueve al 22 de noviembre.

MXGP Patagonia 2020: El Mundial de Motocross confirma la reubicación del GP de Argentina el 22 de noviembre en Villa La Angostura, Neuquén.

Superbike: El Mundial de SBK modifica las carreras de España (Jerez) y Francia (Magny-Cours). La cita española se correrá el 25 de octubre, actualmente cierre de temporada.

Fórmula E: La competencia de Jakarta programada para el 6 de junio se posterga.

MXGP: El Mundial de Motocross pospone la fecha de Villa La Angostura, Neuquén, originalmente pensada para el 22 de marzo como medida preventiva de los gobiernos provincial y nacional.

Fórmula E: Se pospone el ePrix de Roma.

Superbike: El Mundial de SBK pospone el GP de Qatar, sin fecha definida.

MotoGP: Se posterga el GP de Tailandia debido a que el país restringe reuniones numerosas. Previsto para el 22 de marzo, pasa al 4 de octubre. Aragón adelanta una semana su carrera.

Súper Fórmula: La categoría japonesa retrasa la apertura de año en Suzuka pautada para abril y cancela test.

MotoGP: Se cancela la apertura del año, una semana antes, debido a la restricción de Qatar que obliga a pasajeros que llegan de Italia a estar dos semanas en cuarentena. Debido a que las categorías Moto2 y Moto3 se encontraban en Losail por un Test, corrieron sus carreras.

Mes de febrero

DTM: La categoría alemana de turismo anuncia la cancelación de los test de pretemporada, pautados para Monza.

Fórmula 1: Anuncian que categorías soporte no corren en Vietnam y pospusieron el GP de China previsto para el 19 de abril. Sin nueva fecha asignada, se especula que cambie para noviembre.

GT Open: Postergan test planificado en Barcelona a principios de marzo.

Fórmula E: Cancelaron el ePrix chino en Sanya, pautado originalmente para el 21 de marzo.