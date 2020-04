Nicolás Bulich: "En estos tiempos difíciles uno valora mucho las pequeñas cosas"

Nicolás Bulich es otro de los deportistas juninenses que respeta la cuarentena por el coronavirus y que en diálogo con Democracia habló de la situación. El corredor que representa a Junín en la Clase Tres del Turismo Pista consideró que "en estos tiempos difíciles uno valora mucho las pequeñas cosas".

"Valoro esos momentos que en la vida cotidiana no nos dábamos cuenta de lo importante que eran. Y te hablo de lo más simple, de unos mates con amigos, de un almuerzo con la familia, de un abrazo, de una charla", explicó.

Antes de decretarse la pandemia, Bulich corrió dos fechas. En Buenos Aires logró el segundo puesto y en Alta Gracia (Córdoba) terminó noveno tras haber partido en el puesto 18. Con esos buenos rendimientos está cuarto en el campeonato y quedó a doce puntos del líder.

En definitiva, las restricciones de la pandemia, los aprendizajes y el regreso a las pistas forman parte de una charla con uno de los corredores juninenses más queridos del mundo motor.

- ¿Cómo venís atravesando la cuarentena?

- Está complicado, hay que cuidarse y a todo esto se le suma la incertidumbre de no saber cuándo termina todo esto. También hay que pensar que cuando todo termine las actividades seguramente van a comenzar de a poco. Pero, hoy por hoy, lo más importante es la salud. Nos tenemos que cuidar.

- ¿Hay una fecha estimada para el regreso?

- Oficial nada, pero me han comentado que la idea es arrancar lo antes posible. Hoy hay que ser realistas y entender que todo esto, hasta junio o julio, no se va a terminar. Y me atrevo a decir que hasta agosto puede prolongarse este parate. Está claro que hay mucha gente que vive de las carreras. Mecánicos, motoristas, todos necesitan trabajar. Se sabe que es un deporte pero también se sabe que del automovilismo vive mucha gente. Y en este sentido, hoy, el panorama es complicado.

- ¿Cómo es la relación con los integrantes de tu equipo?

- En realidad nuestro equipo está conformado por familiares y amigos. Si bien competimos en una categoría nacional, la realidad es que lo nuestro se hace con mucho esfuerzo y tratamos de representar a Junín de la mejor manera posible. Trabaja mi viejo (Pedro), yo, mis primos Luciano y Julian; y José Traverso que es un amigo de toda la vida. Con ese grupo hemos trabajado muchísimo, después de hora y en los tiempos que nos permiten nuestros trabajos. Está claro que para nosotros esto es un hobby, pero no nos olvidamos que estamos representando a Junín y que además tenemos un fuerte compromiso con nuestros anunciantes.

- ¿Cómo te imaginás el regreso?

- Con muchas ganas pero también difícil porque las empresas que nos estaban apoyando no sé cómo van a estar después de toda esta crisis. No sé cuántas empresas van a poder poner plata para una auto de carrera, veremos. Yo creo que va a ser difícil. También creo que los organizadores van a tener que hacer un esfuerzo y ganar menos. Pero creo que el objetivo de todos es que las ruedas comiencen a girar otra vez.

- En todas las actividades ya se habla de bajar costos.

- Sí, claro, creo que es la única manera. Pero te repito que la situación es complicada. De a poco yo creo que vamos a salir. Hoy es muy importante mantener la calma para no perder todo lo bueno que venimos haciendo. Pero cuando pasen los días, tenemos que ir trabajando de a poco para recuperar las fuentes de ingreso. La gente necesita dinero, eso está claro.

- ¿Cómo viviste el avance de la pandemia?

- Como todos, al principio lo veía a todo como muy lejano, pensé que podía llegar pero nunca de esta manera. Uno no puede creer la velocidad en la que se propaga este virus. Y si bien todos hacemos un esfuerzo muy grande, sabemos que va a ser difícil para todos. Es día a día. Mientras tanto nos cuidamos, yo sigo con mi trabajo y también trato de hacer algunos ejercicios para mantenerme un poco en condiciones. Se me hace difícil entrenar por la situación, por el trabajo y la familia, pero hacemos lo mejor posible.



- ¿Cómo te llevás con lo virtual?

- La verdad no le doy mucha importancia. A lo mejor soy de otra época. Sé que es algo que ayuda mucho, en algún momento lo hice, pero hoy no lo hago. No estoy seguro de que sea algo con lo que uno pueda mejorar notablemente. Quizás pueda servir para conocer un circuito, para tener una referencia, pero no mucho más que eso. Es mi postura.

- Lo último, ¿qué aprendizaje creés que nos puede dejar todo esto?

- Siempre de lo malo se puede aprender. Yo siento que hoy está presente el tema de la solidaridad, poder cuidarse uno y también al otro. Y en estos tiempos difíciles uno valora mucho las pequeñas cosas, valora esos momentos que en la vida cotidiana no nos dábamos cuenta de lo importante que eran. Y te hablo de lo más simple, de unos mates con amigos, de un almuerzo con la familia, de un abrazo, de una charla. Hoy nos damos cuenta de que valen mucho. Es más, todo eso es lo que tengo pensado hacer cuando pase todo esto.