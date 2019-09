Fiamma Tabella coronó con podio un buen fin de semana

En la séptima fecha del campeonato de Kart Plus, la representante de Chacabuco y afincada en Junín, Fiamma Tabella, sumó buenos puntos al subir al podio en el Kartódromo internacional de la ciudad de Zárate.

Desde las primeras salidas a pista, fue referente en la 150 4 Tiempos, en la clasificación, quien corre bajo la motorización de “Pachu” Torreadrado pudo redondear una buena vuelta y ponerse en el segundo lugar.

Largando en primera fila la serie única, Fiamma intento sobre el inicio colarse en el frente, pero no pudo. Durante las ocho vueltas de la batería, las diferencia entre los tres de adelante eran mínimas, por lo cual el cambio de posiciones estaba al orden del día.

La bandera a cuadros marcó el final de la batería, ocupando Fiamma el tercer puesto.

Con un gran karting, Tabella salió muy confiada a disputar la carrera final. Desde la segunda fila, espero la puesta en verde del semáforo para iniciar de esa manera la competencia. Sobre el inicio pudo superar a quien ocupada el segundo lugar, siendo de esa manera la escolta del clasificador.

Durante el trascurso de la carrera, y producto de un problema en la caja de velocidades, Tabella no pudo ingresar dos cambios, por lo cual esa pérdida de tiempo hizo que su perseguidor la supere, ocupando ella finalmente el tercer puesto, posición que conservó hasta el final de la carrera.

“Quedé muy contenta”

Luego de la competencia, la kartista de Chacabuco señaló:

“Fue una buena carrera, pude clasificar segunda y en la serie quedé tercera. En la final, venía en el segundo puesto y no me entraron los cambios y me pasaron. Después me tiré a recuperar el segundo lugar pero los karting se engancharon, pero por suerte, lo pude sacar y llegué tercera. Quedé muy contenta, porque estuvimos todo el fin de semana en los mismos tiempos de la punta”, comentó Fiamma tras finalizar la séptima carrera de la temporada 2019.

En el campeonato se conserva como una de las candidatas a la corona, ya que sumando 85 unidades, se encuentra en el tercer lugar de las posiciones.

La próxima fecha de la categoría Kart Plus será los días 5 y 6 de octubre, carrera que contara con pilotos invitados, en esta oportunidad, Fiamma Tabella correrá junto a Jeremías Scialchi, campeón 2012, 2016 y 2017 de karting y actual piloto de la categoría Fórmula 4 Nueva Generación.