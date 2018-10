Confirmaron a varios de los pilotos invitados a la carrera

Con el correr de los días se fueron confirmando los integrantes de las duplas que participarán de la décima tercera edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, prueba que será válida por la 11ª fecha del Súper TC2000, a disputarse el próximo 4 de noviembre.

Este año habrá solo tres extranjeros: el brasileño Victor Franzoni y los uruguayos Santiago Urrutia y Mauricio Lambiris. Es la menor cantidad desde su primera edición, en 2004. Ellos correrán para Renault, Toyota y Peugeot, respectivamente. Mientras que Chevrolet y Citroën serán los únicos equipos oficiales que no contaran con pilotos que no sean argentinos.

Una de las novedades será el estreno absoluto del Honda All New Civic que alista la estructura de Víctor Rosso. El mismo será conducido por Santiago Mallo y Esteban Guerrieri, piloto oficial de marca japonesa en el WTCR.