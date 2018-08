Ganaron Flavio Fantone, Ariel Caparrós, Milton Silvestre, Renzo Legnoverde, Germán Delgavio y Ariel Hernandorena

Un domingo gris, con llovizna por momentos y muy baja temperatura, fue el marco para la quinta fecha de los campeonatos 2018 del Turismo Promocional de automovilismo, que tuvo lugar en el circuito N° 2 de 3.600 metros de extensión del autódromo municipal de la ciudad de 9 de Julio, donde cada una de las divisionales desarrollaron dos finales.

La clase mayor (la 1) del Promocional prometía el regreso a Edgardo “Valdy” Caparrós como piloto titular, sobre la Dodge que utilizó en las fechas anteriores su hijo Ariel, quien se iba a subir a un Torino.

Lamentablemente, el “Toro” no estaba en condiciones mínimas para afrontar el compromiso, razón por la cual, Edgardo y Ariel compartieron la conducción de la Dodge.

El ganador de las dos primeras competencias, Ariel Caparrós, estableció el mejor registro clasificatorio, relegando a Federico Capelli al segundo lugar. Tercero quedó el “Misil” Juan C. García, cuarto Flavio Fantone, quien terminó los trabajos sobre la hora, con ayuda de Capelli.

Partiendo desde el mejor lugar, Caparrós dominó de punta a punta la primer final. Detrás, Capelli y Fantone protagonizaron interesante competencia y el piloto de Germania logró el segundo lugar. Germán Rinaldi finalizó cuarto y Juan C. García fue quinto. No clasificó Favio Perred (Vedia), quien abandonó por la rotura del parabrisas.

En la segunda final, las miradas estaban puestas en el final de la grilla, dado que desde esa posición largó Edgardo “Valdy” Caparrós. Al frente del pelotón apareció en la primera curva de la carrera el piloto Flavio Fantone.

Con su Chevrolet 400, el corredor germaniense hizo una pequeña luz sobre quienes luchaban por el segundo lugar: Federico Capelli y Edgardo Caparrós.

Restando algo más de tres vueltas, Capelli quedó a un costado del camino. Con la pista libre y aprovechando problemas en el auto de Fantone, “Valdy” fue en busca de la punta y cuando apareció el cartel de última vuelta, el piloto de Venado Tuerto estiró el frenaje en la primera curva, y por sector interno le arrebató el primer lugar a Fantone.

Posteriormente, Caparrós ingresó pasado en la curva y realizó un semi trompo, que lo hizo retrasar.

De esta manera, Fantone se encaminó al triunfo, segundo arribó Caparrós y tercero Germán Rinaldi, quien protagonizó una gran lucha con Juan Carlos “Misil” García, quien culminó cuarto.

Legnoverde y Silvestre estuvieron arriba en la 2

En la Clase 2, nuevamente Sergio Giglio dominó la clasificación y así, el de Roque Pérez relegó a Juan Pablo Tardieu, Conrado Sama, Renzo Legnoverde, Nahuel Sánchez y Milton Silvestre.

La primera final se inició con un toque en la largada, cuando la máquina de Giglio, que partió desde el primer lugar, quedó prácticamente detenida, provocando varios roces, llevando la peor parte el piloto de Chivilcoy, Matías Bibini, quien quedó fuera de carrera.

Reanudada la competencia, Legnoverde y Silvestre protagonizaron el duelo por la victoria, seguidos de cerca por Nahuel Sánchez, Conrado Sama y Juan Pablo Tardieu. Con solamente tres vueltas cumplidas, el líder del campeonato, Sergio Giglio, abandonó por problemas mecánicos y en una definición como tiene acostumbrada la categoría, Renzo Legnoverde se impuso por 122 milésimas sobre Milton Silvestre; Nahuel Sánchez ocupó el tercer lugar y Conrado Sama y Juan Pablo Tardieu fueron cuarto y quinto, respectivamente.

La segunda competencia tuvo al mismo quinteto luchando por la victoria, al que se sumó Carlos Verna, con un auto que no rinde como en las fechas anteriores.

Durante las 14 vueltas las posiciones se intercambiaron varias veces por giro, para llegar a la bandera de cuadros los cinco primeros separados por 859 milésimas.

Milton Silvestre consiguió finalmente su primer triunfo en la categoría, por solamente 75 milésimas sobre Renzo Legnoverde y 194 milésimas sobre Juan Pablo Tardieu. Nahuel Sánchez y Conrado Sama fueron cuarto y quinto, a 837 y 859 milésimas, respectivamente.

Carlos Verna, Matías Bibini, Daniel Guaragna y Santiago Lolla completaron los clasificados.

Hernandorena y Delgavio dominaron en la Clase 3

Con nueve máquinas en pistas, la Clase 3 fue la encargada de cerrar el espectáculo.

Ariel Hernandorena, con 1’28”634/1000, se transformó en el más rápido a la hora de clasificar. Eduardo Fantini se ubicó segundo, seguido por Germán Delgavio, Marcelo Alonso, Osvaldo D’Stefano, Franco González, Héctor D’Stéfano, Manuel Regueiro y Germán Rinaldi.

El poleman dominó en la primera final, controlando los ataques de Osvaldo D’Stéfano, quien a dos vueltas del final cometió errores que lo dejaron al costado de la pista, cuando tenía grandes posibilidades de quedarse con la victoria.

Finalmente se impuso Hernandorena, escoltado por Manuel Regueiro y Franco González completando el podio. Germán Rinaldi fue cuarto, Germán Delgavio quinto y Osvaldo D’stéfano ocupó el sexto lugar.

La segunda competencia entregó una gran pelea por el primer lugar entre Ariel Hernandorena y Germán Delgavio. Al momento de llegar a la meta, el piloto de French se impuso por 242/1000 sobre el capitalino.

El corredor de Naón, Eduardo Fantini, ocupó el último escalón del podio. Más atrás culminaron Osvaldo D’Stefano, Manuel Regueiro, Marcelo Alonso, Franco González, que venía para el podio y una manguera lo obligó a abandonar, y Germán Rinaldi.

La próxima competencia del Turismo Promocional será el domingo 2 de septiembre en el autódromo “Eusebio Marcilla” de la ciudad de Junín.

Las posiciones

En las dos finales de cada categoría estas fueron las posiciones:

Clase 1 - Primera carrera

Ps. Pilotos/Marcas...............Tiempo/Dif.

1- Ariel Caparrós/Dodge ......... 15’21”167.

2- Flavio Fantone/Chevrolet.........a 2.147.

3- Federico Capelli/Chevrolet.......a 2.214.

4- Germán Rinaldi/Chevrolet......a 25.711.

5- Juan C. García/Chevrolet...a 1´17”´207.



Clase 1 - Segunda carrera

Ps. Pilotos/Marcas...............Tiempo/Dif.

1- Flavio Fantone/Chevrolet......15’34”175.

2- Edgardo Caparrós/Dodge ........a 1.533.

3- Germán Rinaldi/Chevrolet......a 21.323.

4- Juan C. García/Chevrolet........a 21.704.



Clase 2 - Primera final

Ps. Pilotos/Ciudades ...........Tiempo/Dif.

1- R. Legnoverde/9 de Julio.... 20’21”655.

2- Milton Silvestre/9 de Julio ......a 0.122.

3- Nahuel Sánchez/Bolívar...........a 2.151.

4- Conrado Sama/Pehuajó..........a 6.550.

5- Juan Pablo Tardieu/9 de Julio.a 8.043.

6- S. Lolla/P.Robledo/9 de Julio..a 39.012.

7- Daniel Guaragna/9 de Julio....a 59.051.



Clase 2 – Segunda final

Ps. Pilotos/Ciudades............Tiempo/Dif.

1- Milton Silvestre/9 de Julio...21’59”725.

2- Renzo Legnoverde/9 de Julio ..a 0.075.

3- Juan Pablo Tardieu/9 de Julio.a 0.194.

4- Nahuel Sánchez/Bolívar..........a 0.837.

5- Conrado Sama/Pehuajó.........a 0.859.

6- Carlos Verna/9 de Julio...........a 2.414.

7- Matías Bibini/Chivilcoy...........a 29.371.

8- Daniel Guaragna/9 de Julio ..a 31.022.

9- S. Lolla/P. Robledo/9 de Julioa 44.499.



Clase 3 - Primera carrera

Ps. Pilotos/Ciudades...........Tiempo/Dif.

1- Ariel Hernandorena/Cap.Fed.17’48”273.

2- Manuel Regueiro/C.M.Naón....a 7.928.

3- Franco González/C.M.Naón....a 26.001.

4- Germán Rinaldi/9 de Julio......a 55.142.

5- Germán Delgavio/French..... a 1 vuelta.

6- Osvaldo D’Stéfano/9 de Julio.a 2 giros.



Clase 3 - Segunda carrera

Ps. Pilotos/Ciudades........... Tiempo/Dif.

1- Germán Delgavio/French....12’00”750.

2- Ariel Hernandorena/Cap.Fed...a 0.242.

3- Eduardo Fantini/C.M.Naón.....a 17.853.

4- Osvaldo D’stéfano/9 de Julio.a 21.492.

5- Manuel Regueiro/C.M.Naón..a 52.545.

6- Marcelo Alonso/C.M. Naón....a 57.153.

7- Franco González/C.M.Naón......a 1 giro.

8- Germán Rinaldi/9 de Julio....a 1 vuelta.

Los campeonatos

Hasta el momento, así están las posiciones en los tres campeonatos luego de correrse cinco pruebas:

Clase 1

Ps. Pilotos......................................Pts.

1- Ariel Caparrós..............................71,5.

2- Flavio Fantone...............................56.

3- Juan Carlos García......................48,5.

4- Germán Rinaldi..............................37.

5- Federico Capelli.............................36.

6- Fabián Millán................................22.

7- Edgardo Caparrós...........................17.

7- Adrián Fulcheri...............................17.

9- Pablo Funes...................................16.

10-Favio Perred...................................5.



Clase 2

Ps. Pilotos......................................Pts.

1- Sergio Giglio..............................126,5.

2- Renzo Legnoverde........................110.

3- Conrado Sama ..........................109.5.

4- Nahuel Sánchez............................103.

5- Carlos Verna.............................99,75.

6- Milton Silvestre..............................75.

7- Juan Pablo Tardieu......................74,5.

8- Alejandro Carilla.........................58,5.

9- Juan Pablo Pozzo...........................43.

10-S. Lolla–P. Robledo....................42.5.



Clase 3

Ps. Pilotos......................................Pts.

1- Ariel Hernandorena.......................130.

2- Emilio Fantini ...............................86.

3- Manuel Regueiro...........................79.

4- Osvaldo D’Stéfano......................65,5.

4- Héctor D’Stéfano........................65,5.

6- Franco González............................63.

7- Germán Delgavio...........................60.

8- Esteban Iraeta................................57.

9- Marcelo Alonso.......................... 45.5.

10-Germán Rinaldi.......................... 35,5.

11-Eduardo Fantini......................... 26,5.