Trasladan a Schumacher a la isla de Mallorca

El heptacampeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, será trasladado a la isla de Mallorca (España), donde se instalará con su familia, afirmó la revista suiza L’Illustré en la edición aparecida ayer.

Esta información fue confirmada a dicha publicación por la alcaldesa de Andratx, un pequeña localidad ubicada al suroeste de Mallorca, donde la esposa del ex piloto, Corina Schumacher, ha adquirido una lujosa residencia rodeada de un vasto terreno que perteneció al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Puedo confirmar oficialmente que Michael Schumacher vendrá a instalarse en nuestro municipio y que aquí todo se está preparando para recibirlo”, dijo a L’Illustré la alcaldesa del pueblo, Katia Rouarch.

Agregó que desconoce la fecha en la que se efectuará el traslado y que, como ciudadano europeo, Schumacher no necesita tramitar obligatoriamente un permiso de residencia, mientras que podrá mantener su domicilio fiscal donde la familia lo desee.

También los servicios de seguridad local han sido informados del próximo arribo de quien llegara a ser el mayor ícono de la Fórmula 1, indicó Rouarch.

La familia Schumacher reside desde 2002 en la localidad de Gland, en el cantón suizo de Vaud, donde el alcalde, Gérald Cretegny, dijo a L’Illustré no estar al corriente de nada. Según la revista, la villa comprada por 30 millones de euros, consta de una residencia de 3.000 metros cuadrados.