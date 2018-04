Valentín Aguirre debutó con la Dodge e hizo el mejor tiempo de la clasificación

Debutar en el Turismo Carretera y ser protagonista no es algo frecuente. Aunque Valentín Aguirre no deja de sorprender con la Dodge del equipo JP Carrera y se adueñó de la pole provisional en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde la lluvia complicó la labor de los pilotos de los diferentes equipos.

El piloto arrecifeño, que no se había mostrado contundente en el entrenamiento (se ubicó 35°), fue parte del primer grupo que tomó contacto con la pista que, a priori, fueron los más beneficiados ya que no llovía (además usaron neumáticos para piso seco), y necesitó de apenas un giro para quedar arriba de todos, con un tiempo de un minuto 28 segundos 382 milésimas.

Con dicha marca lideró el doblete de la marca de la pentaestrella, que completó otro debutante y es Juan Tomás Catalán Magni, a 264 milésimas. El tercer lugar le correspondió al mejor Ford y es el de Juan Bautista De Benedictis, a 806/1000.

La Dodge de Sebastián Diruscio y el sorprendente Ford de Mathías Nolesi, completaron los cinco mejores, terminando ambos a más de un segundo de diferencia con respecto a la punta.

El mejor usuario de Chevrolet quedó 16° y es Santiago Mangoni, a casi 10 segundos del mejor registro, mientras que el juninense Gabriel Fernando Ponce de León se ubicó vigésimo con el Ford Falcon Nº 24, a 10 segundos 98 milésimas.

Por su parte, Jonatan “Pinchito” Castellano, actual líder del campeonato, salió a pista cuando el circuito la pista se encontraba muy mojada y quedó 33° con su Dodge.