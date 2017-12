Agustín Canapino pisa bien firme en Paraná y va por el título de campeón

El que pega primero siempre pega dos veces. Agustín Canapino, entre otras necesidades, estaba en la obligación de obtener el punto que otorga la pole, y el “Titán” de Arrecifes lo hizo. El piloto del Sportteam suma una nueva pole a su rico historial dentro del Top Race V-6 y así se le acercó a Mariano Altuna en la lucha por el título.

Antes de Paraná la diferencia era de seis puntos y ahora esa diferencia se acortó a cinco unidades. Parece poco, pero no lo es. Ahora el panorama cambia las obligaciones empiezan a repartirse aunque siga Altuna con una leve ventaja.

Agustín Canapino logró quedarse con la pole con un registro de 1 minuto 31 segundos 447 milésimas, que marcó en tan solo una vuelta rápida en el último corte clasificatorio. De esta forma mantuvo la tendencia de las mangas anteriores donde también había sido el más rápido bajando los registros en cada corte.

La última parte de la clasificación se presentaba como el gran desafío. La lucha por el campeonato está al límite y cada detalle cuenta. Canapino salió a buscar el tiempo apenas pasó por la línea de sentencia y Altuna hizo lo mismo.

La vuelta fue casi perfecta para el piloto del Spportteam y rápidamente se colocó adelante mientras que Altuna no podía cerrar una buena vuelta y solo lograba meterse en la cuarta posición. Mientras estos dos batallaban en pista, Matías Rossi alcanzaba la segunda colocación y Franco Girolami terminaba tercero.

Atrás Diego Azar no podía cerrar una buena vuelta y debía conformarse con la quinta posición.

Así se cerraba la última clasificación de la temporada y de esta forma empieza a definirse el campeonato 2017. Esta primera parte fue para Canapino que mostró solidez y eficacia aunque Mariano Altuna siempre dio una imagen firme aunque a la hora de clasificar no haya podido cerrar una vuelta que le permita estar más cerca de su rival.

Ahora resta la segunda parte de este capítulo final. El domingo la competencia será a sesenta minutos más una vuelta y tendrá varios condimentos. Por un lado el factor climático que pronostica lluvia y si bien todo puede cambiar nadie se atreve a descartar esta posibilidad a la hora de analizar y empezar a trabajar sobre la estrategia que se utilizará en carrera.

El otro factor importante es el consumo de combustible y la posible necesidad de tener que ingresar a los boxes para la recarga de combustible. Y una tercera opción es la combinación de los dos factores. Sin dudas la estrategia será la principal protagonista y hasta el último minuto nadie podrá decidir cuál será el camino correcto por el cual transitar.

Protagonistas de la lucha por el título

Agustín Canapino dijo tras la tanda clasificatoria:

“No soy de hielo y tengo nervios y ansiedad. Trato de manejarlo de la mejor manera. Esta clasificación sentí mucha presión, sabía que era muy importante hacer la pole ya que con este punto no dependo de Mariano ya que si logro ganar la carrera no importa que termine segundo haciendo el record de vuelta yo seré campeón y si no dependeremos de él pero hoy tenemos una chance más. El auto funcionó muy bien, fue fabuloso. Aun no podemos festejar nada porque a las carreras hay que correrlas y queda mucho todavía por delante. Si llueve será más complicado y si no llueve sé que tenemos un auto contundente para hacer una buena carrera”, señaló el "Titán" arrecifeño.

El otro aspirante el título, Mariano Altuna, comentó:

“En segundo corte clasificatorio el auto mostró una clara tendencia de trompa y sabíamos que lo íbamos a sufrir si pasábamos a la tercera manga. Pero en estas condiciones es positivo haber obtenido este meritorio cuarto puesto con un auto que no estaba diez puntos. La diferencia que existe en puntos es poco. Nosotros tenemos que llegar delante de Canapino en una lucha mano a mano con él. Depende como vega la carrera analizaremos si debemos para para la recarga de combustible, esto va a depender de muchos factores que podremos planificarlos pero todo dependerá del clima", dijo en relación a lo que se viene hoy domingo.