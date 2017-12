Las categorías Venadenses corrieron el “Coronación” en el circuito de Villa Cañás

En el trazado de tierra del Club Studebaker de Villa Cañás (Santa Fe), culminaron los campeonatos de las seis categorías Venadenses y tuvo a un juninense, Hernán Di Pietro como gran protagonista en la fecha doble, logrando un tercer puesto el sábado 25 y el segundo lugar el domingo 26.

Con los puntos obtenidos, pintará el número 3 para el 2018, destacándose que durante la jornada “tuerca”, se registró un accidente de proporciones en el TC Venadense, donde el pergaminense Oscar Spolidori, acompañado por Jorge Coronel, sufrieron un vuelco.

Ambos pilotos, con muchos golpes, fueron trasladados a Venado Tuerto, ya que sufrieron lesiones de consideración.

Los campeones

En las distintas categorías, fueron campeones Florencio Granic (Fórmula Venadense), Emanuel Casagrande (TC 2000 Venadense), Oscar Savino (Súper TC Venadense), Walter Tormo (TC Venadense), Javier Gari (Turismo Fiat 128) y Gabriel Zanni (Renault 1400 Venadense).

En cuanto a las posiciones, en la jornada inicial, el sábado, así se ubicaron:

Renault 1400 Venadense:

Final: 1) Raúl Casagrande; 2) Emanuel Amitrano; 3) Gabriel Zanni; 4) Iván Ansaldi; 5) Cristian Zeballos; 6) Javier Rodríguez; 7) Enrique Rovella; 8) Maximiliano Fayos; 9) Brian Milovich; 10) Favio Rovey; 11) Matías Piermarini; y 12) Denis Albelo.

TC 2000 Venadense:

Final: 1) Martín Caffi; 2) Emanuel Casagrande; 3) Damián Caciorgna; y 4) Javier Zilli.

Fórmula Venadense:

Final: 1) Florencio Granic; 2) Omar Ouwada; 3) Gabriel Pupich; 4) Ariel Valle; 5) Miguel Ruíz. No clasificó Luis Núñez.

TC Venadense:

Final: 1) Walter Tormo; 2) Ariel Panci; 3) Adriano Cintio; 4) Germán Pensa; 5) Oscar Spolidori. Excluido: Fernando Ferreiros.

Súper TC Venadense:

Final: 1) Oscar Savino; 2) Leonardo Lazzati; 3) Gustavo López; 4) Sergio Martínez. No clasificó: Fabián Carrizo. Excluido: Sergio Gómez.

Turismo Fiat 128:

Final: 1) Daniel Papa; 2) Ezequiel Rodríguez; 3) Hernán Dipietro; 4) Omar Paredes; 5) Javier Gari; 6) Fabián Medina. No clasificaron Daniel Aranda y Javier Badaluco.

Sexta fecha:

Renault 1400 Venadense:

Final: 1) Raúl Casagrande; 2) Iván Ansaldi; 3) Emanuel Amitrano; 4) Gabriel Zanni; 5) Javier Rodríguez; 6) Cristian Zeballos; 7) Brian Milovich; 8) Carlos Lezcano; 9) Favio Rovey; 10) Enrique Rovella; y 11) Matías Piermarini. No clasificaron Maximiliano Fayos, Denis Albelo y Oscar Amitrano.

TC 2000 Venadense:

Final: 1) Emanuel Casagrande; 2) Martín CaffI; 3) Javier Zilli; y 4) Damián Caciorgna.

Fórmula Venadense:

Final: 1) Omar Ouwada; 2) Mariano Bonifazi; 3) Florencio Granic; 4) Claudio Ferrero; 5) Gabriel Pupich. No clasificó Miguel Ruíz.

Turismo Fiat 128:

Final: 1) Daniel Papa; 2) Hernán Dipietro; 3) Daniel Aranda; 4) Javier Gari; 5) Ezequiel Rodríguez; 6) Orlando Tassistro; y 7) Omar Paredes. No clasificaron Lisandro Jacobo y Matías Risso.

TC Venadense:

Final: 1) Ariel Panci; 2) Walter Tormo; 3) Adriano Cintio; 4) Germán Pensa. No clasificó Oscar Spolidori.

Súper TC Venadense:

Final: 1) Leonardo Lazzati; 2) Oscar Savino; 3) Gustavo López; 4) Fabián Carrizo; 5) Jorge Martínez; y 6) Adrián Cugno Flis.



Para Hernán Di Pietro, “Fue la carrera soñada”

Al cabo de la carrera, Hernán Di Pietro señaló: “Estamos todos muy contentos por los resultados obtenidos en la última fecha. El domingo largué último, sin clasificar, y llegué sexto en la serie y segundo en la final. El chasis anduvo muy bien y el motor, un ´soplete´. Todo lo hace Guillermo Bruno, pero también nos ayudaron Pablo y Cristian Genovese, ´Pupi´, Gustavo Luciani en chapa y pintura. También quiero agradecer a mi familia y todas las publicidades que nos ayudan en cada carrera”, cerró el piloto juninense Hernán Di Pietro.