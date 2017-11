Gabriel Ponce de León y el último intento de pelear el campeonato con Altuna y Canapino

El piloto juninense Gabriel Fernando Ponce de León afrontará la undécima fecha del año del campeonato de Top Race V-6 con la ilusión obtener la victoria y llegar con posibilidades de luchar por el título a la última carrera. Marcha tercero en el campeonato y 52 son los puntos que lo separan de Mariano Altuna, el actual líder.

"El equipo descubrió cuál era el problema del auto y era un elemento de la suspensión delantera. Eso me llena de optimismo para lo que viene y ojalá podamos funcionar bien para poder llegar con una chance mínima, ya que perdimos muchos puntos en las carreras anteriores. Mientras haya chances vamos a trabajar y poner todo", aseguró el juninense de 38 años.

"Va a ser una carrera larga donde dependerá mucho la parada en boxes y también de como uno administre los neumáticos", comentó quién buscará su segundo triunfo del año.

Las posiciones actualizadas del campeonato, son las siguientes:

1) Mariano Altuna, 174 puntos; 2) Agustín Canapino, 171; 3) Gabriel Fernando Ponce de León, 122; 4) Ricardo "Caito" Risatti, 120 y 5) Matías Rossi, con 112 unidades.

En cuanto a la permanencia de Ponce de León para el próximo año en el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina, tanto en Súper Turismo Competición 2000 como en Top Race V-6 es incierto, aunque su deseo es poder continuar.

"Me junte con Darío Remonda y me dijo que hay que esperar unos días. Mi intención es continuar. No solo depende del equipo, sino que también de la terminal", expresó "Gaby" al respecto.